Тюменцы собирали деньги для девушки с выдуманной болезнью

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Как стало известно журналистам, девушка успешно имитировала болезнь и подделывал справки. Сбор в Тюмени был открыт благодаря ее другу Сергею, который сам борется с болезнью.
В общей сложности девушка потратила более 150 тысяч рублей. Сто тысяч она уже возместила своему другу и принесла извинения, пишет 72.ру.
Ранее «Наш город» сообщал, что на высоте около 5100 метров тюменец, совершавший восхождение в составе незарегистрированной группы, внезапно почувствовал себя плохо. У него проявились признаки горной болезни, поэтому была запрошена помощь спасателей.