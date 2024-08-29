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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:22

Тюменцы собирали деньги для девушки с выдуманной болезнью

Тюменцы собирали деньги для девушки с выдуманной болезнью

29 августа 2024, 04:18
Фото: 1MI
Полгода жители Тюменской области собирали деньги для Анны, которая, якобы, была больна лейкозом. Диагноз оказался выдуманным.

Как стало известно журналистам, девушка успешно имитировала болезнь и подделывал справки. Сбор в Тюмени был открыт благодаря ее другу Сергею, который сам борется с болезнью.

В общей сложности девушка потратила более 150 тысяч рублей. Сто тысяч она уже возместила своему другу и принесла извинения, пишет 72.ру.

Ранее «Наш город» сообщал, что на высоте около 5100 метров тюменец, совершавший восхождение в составе незарегистрированной группы, внезапно почувствовал себя плохо. У него проявились признаки горной болезни, поэтому была запрошена помощь спасателей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Здравоохранение
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