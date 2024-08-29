Приз за друга! Тюмень включилась в гонку за переманивание кадров

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Работает все очень просто. За помощь сотрудников в решении вопроса по новым кадрам — выплачивают премию. В среднем, это 40 тысяч рублей за одного привлеченного человека, есть в системе и нюансы. Например, в том же ХМАО предприятия платят 15 тысяч за трудоустройство и еще 40 сверху, если человек проработает год. Закрывать так удается около 30% вакансий.
По сути, это такая реферальная программа. Обычно ей пользуются маркетологи или политтехнологи. Привлекают чем-то выгодным. Самый простой пример — контракт с Минобороны и баснословные деньги за это.
Чтобы ответить на этот вопросы, портал «Новые Известия» привел слова экономиста Андрея Нечаева. Все дело в нескольких факторах.
«Серьезным вызовом является тяжелейший демографический кризис. У нас действительно понижающаяся демографическая волна. Плюс эмиграция — вы понимаете, что уехали люди в самом трудоспособном возрасте, активные, креативные, как правило, образованные — те, кто там может так или иначе устроиться. Плюс мобилизация, плюс контрактники. По недавним оценкам министра цифрового развития, у нас дефицит айтишников — 700 тысяч.
Примерно того же мнения придерживаются и аналитики кадровых агентств. Ситуация на рынке труда напряженная, поэтому подыскивать специалистов все сложнее. И дело даже не в том, что кто-то не хочет работать, а в том, что на работу выходить некому. Это привело к битве работодателей за кадры и так называемой гонке зарплат. Вместе с деньгами многие предлагают расширенный соцпакет, полисы для семьи, а также жилье и оплачиваемое обучение.
Надо сказать, что на Тюменских предприятиях таких решений пока замечено не было. С другой стороны, что кадровые проблемы здесь тоже присутствуют — по оценкам аналитиков, отклики по размещенным вакансиям снизились в три раза в сравнении с прошлым годом. Например, многие работники бегут из Тюмени в довольно бедный Курган, поскольку там, оказывается, выгоднее.
Да и гонка зарплат из региона никуда не делась. Здесь все по классике — расширенный соцпакет, деньги — 200 тысяч рублей и тому подобное.
Но, надо сказать, это не сильно помогает. Те жители региона, которые способны работать — идут в сферу услуг. Там, как оказалось, просто больше платят, а нагрузка меньше. Самый популярный вариант — курьер или сборщик заказов.
По словам специалистов, сейчас на взлете обрабатывающая промышленность, неплохо себя показывает выпуск компьютеров и автомобилей. Заводы в стране не имеют полной комплектовки практически в любой сфере, поэтому достаточно зайти на сайт по поиску работы и найти то, что больше подходит. Условия будут примерно одинаковые — неплохие.
Ранее стало известно, сколько могут зарабатывать за месяц тюменские таксисты.