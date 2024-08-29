Приз за друга! Тюмень включилась в гонку за переманивание кадров

Примерно того же мнения придерживаются и аналитики кадровых агентств. Ситуация на рынке труда напряженная, поэтому подыскивать специалистов все сложнее. И дело даже не в том, что кто-то не хочет работать, а в том, что на работу выходить некому. Это привело к битве работодателей за кадры и так называемой гонке зарплат. Вместе с деньгами многие предлагают расширенный соцпакет, полисы для семьи, а также жилье и оплачиваемое обучение.