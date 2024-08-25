Известны самые востребованные профессии в Тюменской области

В целом в Тюменской области по данным на 1 августа 2024 года свободными остаются 31,6 тысячи вакансий. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, по данным регионального департамента труда занятости, составляет около 4,5 тысячи человек, из них в качестве безработных — 2,1 тысячи человек.