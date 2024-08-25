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В Тюменской области рассказали о самых востребованных вакансиях

Известны самые востребованные профессии в Тюменской области

25 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI

В Тюменской области рассказали о самых востребованных вакансиях

В регионе озвучили отрасли, в которых открыто наибольшее число вакансий. На первых местах находятся сферы: обрабатывающее производство, образование и строительство. В данные отрасли требуются тысячи человек.

Порядка 4,8 тысячи вакансий свободны в сфере обрабатывающие производства, более 4,6 тысячи — в отрасли образование, более 3,5 — в строительстве.

Кроме того, открыты более 1,3 тысячи вакансий для водителей, столько же для подсобных рабочих, порядка 800 вакансий открыты для монтажников, более 500 — для бетонщиков, более 400 — для поваров.

В целом в Тюменской области по данным на 1 августа 2024 года свободными остаются 31,6 тысячи вакансий. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, по данным регионального департамента труда занятости, составляет около 4,5 тысячи человек, из них в качестве безработных — 2,1 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в сентябре под сокращения попадут около 100 сотрудников организаций местного самоуправления, здравоохранения, образования, сферы ремонта машин и оборудования.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии
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