Известны самые востребованные профессии в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Порядка 4,8 тысячи вакансий свободны в сфере обрабатывающие производства, более 4,6 тысячи — в отрасли образование, более 3,5 — в строительстве.
Кроме того, открыты более 1,3 тысячи вакансий для водителей, столько же для подсобных рабочих, порядка 800 вакансий открыты для монтажников, более 500 — для бетонщиков, более 400 — для поваров.
В целом в Тюменской области по данным на 1 августа 2024 года свободными остаются 31,6 тысячи вакансий. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, по данным регионального департамента труда занятости, составляет около 4,5 тысячи человек, из них в качестве безработных — 2,1 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в сентябре под сокращения попадут около 100 сотрудников организаций местного самоуправления, здравоохранения, образования, сферы ремонта машин и оборудования.