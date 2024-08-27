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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Китайские студенты устроили драку в тюменском общежитии из-за еды

Китайские студенты устроили драку в тюменском общежитии из-за еды

27 августа 2024, 06:41
Фото: nashgorod.ru
Двое студентов из Китая подрались в общежитии Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в апреле этого года. Студент старших курсов попросил своего младшего земляка купиь еды. Тот согласился. Однако позже выяснилось, что младшекурсник ходить за ужином был не намерен.

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Из материалов дела стало известно, что «ответственный за провизию» предпочел поиграть в видеоигры. Когда к нему пришел старший земляк, тот стал его игнорировать.

Между китайцами завязалась драка, в ходе которой младший студент нанес травмы головы старшему. В суде обидчик раскаялся, признал вину и извинился перед обидчиком.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил виновному наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что администрация городского округа Тюмени подала в суд на главное управление МЧС России по региону.

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