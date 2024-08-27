Китайские студенты устроили драку в тюменском общежитии из-за еды

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Инцидент произошел в апреле этого года. Студент старших курсов попросил своего младшего земляка купиь еды. Тот согласился. Однако позже выяснилось, что младшекурсник ходить за ужином был не намерен.
Из материалов дела стало известно, что «ответственный за провизию» предпочел поиграть в видеоигры. Когда к нему пришел старший земляк, тот стал его игнорировать.
Между китайцами завязалась драка, в ходе которой младший студент нанес травмы головы старшему. В суде обидчик раскаялся, признал вину и извинился перед обидчиком.
Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил виновному наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что администрация городского округа Тюмени подала в суд на главное управление МЧС России по региону.