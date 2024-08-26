Смертельный обгон: в ДТП на тюменской трассе погиб 49-летний водитель

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
По предварительным данным, водитель большегруза начал маневр обгона. Водитель отечественной легковушки ехавший перед ним, также начал обгон впереди идущего транспортного средства. В результате автомобили столкнулись, от удара Ladа отбросило в кювет.
49-летний водитель отечественного авто скончался от полученных травм в карете скорой помощи Две пассажирки Ladа, 1973-го и 1953-го годов рождения получили ранения, их госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием четырех авто. Травмы получили шесть человек, в том числе четверо детей.