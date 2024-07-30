Назначение нового мэра Тобольска в Тюмени «отметили» взрывом заправки

В Тюмени взорвалась АЗС. Пока что информации о случившемся немного. Тем временем, в Тобольске избрали нового мэра — им стал Петр Вагин, бывший силовик. А также в области замечают насекомых, которые вообще не живут в регионе. Итоги 30 июля в «Нашем городе».

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