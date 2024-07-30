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Назначение нового мэра Тобольска в Тюмени «отметили» взрывом заправки

Назначение нового мэра Тобольска в Тюмени «отметили» взрывом заправки

30 июля 2024, 13:00
Фото: 1MI
В Тюмени взорвалась АЗС. Пока что информации о случившемся немного. Тем временем, в Тобольске избрали нового мэра — им стал Петр Вагин, бывший силовик. А также в области замечают насекомых, которые вообще не живут в регионе. Итоги 30 июля в «Нашем городе».
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Итоги

Силовик и политик

Депутаты Тобольска выбрали нового мэра города. Им стал Петр Вагин, экс-силовик и политик.

Родился новоизбранный глава Тобольска в городе Котельнич Кировской области. После окончания школы, Вагин поступил в юридический институт МВД РФ Тюмени. После его окончания в 1999 году он устроился работать в полицию города. К 2015 году силовик смог подняться до кресла начальника городского УМВД.

Эксперты считают, что Вагин может быть неплох в исполнении задач, связанных с ЧП или исполнением наказаний, но будет проседать в работе над более политическими и экономическими вопросами.

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Внезапный взрыв

В Тюмени на Московском тракте взорвалась АЗС. Как рассказывают очевидцы, сначала последовал небольшой хлопок, а после — пошел дым.

Как рассказывают журналистам работники — дело в учениях. Сотрудники отрабатывали чрезвычайную ситуацию, а именно — взрыв газового баллона.

В Тюмени взорвалась АЗС: что известно о случившемся?
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Застряли с колясками

Жительницы Лесобазы жалуются на то, что не могут уехать из-за маленьких автобусов. Коляска с ребенком просто не входит в транспорт малой мобильности.

В городскую администрацию уже поступали пожелания жителей убрать с улиц города маршрутки и заменить их автобусами. Но власти говорят о том, что такая замена невозможна, ведь параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов и при внесении изменения маршруты станут ездить реже.

И как ездить с коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
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Тройная гибель

Сразу три участника СВО из Тюменской области погибли на СВО. Владислав Горбунов принимал участие в специальной военной операции практически с самого ее начала. Военный удостоен Ордена Святого Георгия 4 степени, Медали за отвагу, Медали за боевые отличия, Медали Защитник Донбасса.

42-летний Ильнур Бурганов участие в спецоперации принимал с осени 2022 года — служил командиром штурмового взвода. Хотя, до этого работал в полиции, а на передовую пошел добровольцем. Погиб в ходе боев под Авдеевкой.

Ринат Рузеев в зону спецоперации отправился в феврале 2024 года, погиб спустя месяц — в марте. У него осталось пятеро детей.

Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
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Природная аномалия

В Тюмени заметили богомола. Для Сибири это огромная редкость. Дело в том, что эти насекомые предпочитают теплый и засушливый климат, а водятся в Казахстане и других местах, где есть степи.

Появляться в регионе они начали пару лет назад в единичных экземплярах. Это указывает на то, что в Тюмени меняется климат. В сторону потепления. Иначе насекомые бы здесь погибали.

Природная аномалия? В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда
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#Александр Смирнов#Итоги дня#Новости тюмени#Итоги
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