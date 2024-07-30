Назначение нового мэра Тобольска в Тюмени «отметили» взрывом заправки

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Updated Сегодня, 14:20
Депутаты Тобольска выбрали нового мэра города. Им стал Петр Вагин, экс-силовик и политик.
Родился новоизбранный глава Тобольска в городе Котельнич Кировской области. После окончания школы, Вагин поступил в юридический институт МВД РФ Тюмени. После его окончания в 1999 году он устроился работать в полицию города. К 2015 году силовик смог подняться до кресла начальника городского УМВД.
Эксперты считают, что Вагин может быть неплох в исполнении задач, связанных с ЧП или исполнением наказаний, но будет проседать в работе над более политическими и экономическими вопросами.
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В Тюмени заметили богомола. Для Сибири это огромная редкость. Дело в том, что эти насекомые предпочитают теплый и засушливый климат, а водятся в Казахстане и других местах, где есть степи.
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