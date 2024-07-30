Природная аномалия? В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Речь идет о богомолах. Их начали замечать тюменцы, а результаты наблюдений передавать в соцсети. Как рассказывает портал «Вслух.ру», богомола снял на видео очевидец в Исетском районе, в окрестностях села Солобоево.
Ближайшее место, где обитают богомолы — это Казахстан. Им присущ именно засушливый климат. При этом замечали этих насекомых и раньше.
Тюменский энтомолог настоятельно советует при всем желании не брать богомола в руки, как раз-таки из-за острых шипов на его лапах. Ими он ужалит не хуже домашнего кактуса.
При этом появились богомолы в Тюмени, из-за очевидного изменения климата. Поскольку они любят тепло и приживаются здесь, значит дело в регионе, а не каких-либо других факторах.
Смогут ли не только прижиться, но и расплодиться богомолы в области — покажет время.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей.