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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда

Природная аномалия? В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда

30 июля 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда

В Тюмени заметили уникальнейших для региона насекомых. В Сибири таких встретить практически невозможно. Специалисты утверждают, что появление этих насекомых в наших краях свидетельствует о потеплении климата.

Речь идет о богомолах. Их начали замечать тюменцы, а результаты наблюдений передавать в соцсети. Как рассказывает портал «Вслух.ру», богомола снял на видео очевидец в Исетском районе, в окрестностях села Солобоево.

Ближайшее место, где обитают богомолы — это Казахстан. Им присущ именно засушливый климат. При этом замечали этих насекомых и раньше.

Тюменский энтомолог настоятельно советует при всем желании не брать богомола в руки, как раз-таки из-за острых шипов на его лапах. Ими он ужалит не хуже домашнего кактуса.

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При этом появились богомолы в Тюмени, из-за очевидного изменения климата. Поскольку они любят тепло и приживаются здесь, значит дело в регионе, а не каких-либо других факторах.

Смогут ли не только прижиться, но и расплодиться богомолы в области — покажет время.

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#Александр Смирнов#Общество#Животные#Насекомые
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