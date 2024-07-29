В Тюмени критикуют прошедший день города, а в регионе поднимается прожиточный минимум

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Тюменцы высказались о прошедшем Дне города в этом году. Поругать было что. В основном вопросы были к организации. Многие остались недовольны очередями, давкой и нехваткой места на концертах.
Однако оценили тюменцы масштаб и разнообразие мероприятий. Главным же пожеланием стал перенос концертов на стадион, а не на площади 400-летия.
Из-за схода поезда с рельс в Волгоградской области, пострадали и тюменцы. Авария произошла на тех же путях, по которым ехали поезда из города. Теперь они буквально застряли до тех пор, пока последствия аварии не разберут. Сколько это займет — неизвестно.
В Тюмени продолжается нехватка воспитателей в детских садах. Жалуются на это родители детей. А в ответ на это высказались и сами педагоги. Они сообщили, что с детьми невозможно работать. Сейчас они почти все склонны к истерикам и избалованы, при этом они уже способны на клевету и способны обвинять воспитателей в том, чего они не делали.
Из-за такого поведения многие воспитатели не выдерживают, а тут же подключаются и родители, которые не хотят слушать ничего, кроме того, что их ребенок, якобы стал жертвой.
В Тюмени установили новый размер прожиточного минимума. Теперь он составляет 17 733 рубля. Постановление правительства было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.
Отмечается, что данное постановление будет иметь силу с 1 января следующего года и будет действовать по 31 декабря того же года.
3 августа в Тюмени откроют крупнейший термальный источник, его общая площадь — 800 квадратных метров. Там же предусмотрены аттракционы и несколько режимов для массажа.
Открытие при этом будет торжественным. Ждет посетителей гриль-фестиваль и программа в стиле олимпиады-80.