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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Тюмени критикуют прошедший день города, а в регионе поднимается прожиточный минимум

В Тюмени критикуют прошедший день города, а в регионе поднимается прожиточный минимум

29 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI
Тюменцы высказались о прошедшем Дне города. Было как много критики, так и достойные моменты. Кроме того, сход вагонов в Волгограде дошел и до тюменцев. Из-за аварии они застряли в своих поездах.
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Итоги

День города удался. Или нет?

Тюменцы высказались о прошедшем Дне города в этом году. Поругать было что. В основном вопросы были к организации. Многие остались недовольны очередями, давкой и нехваткой места на концертах.

Однако оценили тюменцы масштаб и разнообразие мероприятий. Главным же пожеланием стал перенос концертов на стадион, а не на площади 400-летия.

Очереди, шум и торжественность. Как тюменцы оценивают прошедший День города?
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Массовая задержка

Из-за схода поезда с рельс в Волгоградской области, пострадали и тюменцы. Авария произошла на тех же путях, по которым ехали поезда из города. Теперь они буквально застряли до тех пор, пока последствия аварии не разберут. Сколько это займет — неизвестно.

Из-за схода поезда в Волгоградской области тюменские составы застряли на Ж/Д путях
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Дети есть, воспитателей нет

В Тюмени продолжается нехватка воспитателей в детских садах. Жалуются на это родители детей. А в ответ на это высказались и сами педагоги. Они сообщили, что с детьми невозможно работать. Сейчас они почти все склонны к истерикам и избалованы, при этом они уже способны на клевету и способны обвинять воспитателей в том, чего они не делали.

Из-за такого поведения многие воспитатели не выдерживают, а тут же подключаются и родители, которые не хотят слушать ничего, кроме того, что их ребенок, якобы стал жертвой.

Дети доводят воспитателей! Почему в тюменских садиках не хватает сотрудников?
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Теперь заживем!

В Тюмени установили новый размер прожиточного минимума. Теперь он составляет 17 733 рубля. Постановление правительства было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Отмечается, что данное постановление будет иметь силу с 1 января следующего года и будет действовать по 31 декабря того же года.

В Тюменской области повысили размер прожиточного минимума
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Новый источник

3 августа в Тюмени откроют крупнейший термальный источник, его общая площадь — 800 квадратных метров. Там же предусмотрены аттракционы и несколько режимов для массажа.

Открытие при этом будет торжественным. Ждет посетителей гриль-фестиваль и программа в стиле олимпиады-80.

В Тюмени появится новый термальный источник площадью в 800 «квадратов»
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#Александр Смирнов#Итоги дня#Новости тюмени#Итоги
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