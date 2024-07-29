В Тюмени критикуют прошедший день города, а в регионе поднимается прожиточный минимум

В Тюмени продолжается нехватка воспитателей в детских садах. Жалуются на это родители детей. А в ответ на это высказались и сами педагоги. Они сообщили, что с детьми невозможно работать. Сейчас они почти все склонны к истерикам и избалованы, при этом они уже способны на клевету и способны обвинять воспитателей в том, чего они не делали.