Тюменку взяли в заложники в Турции, а в Тобольск приезжают известные актеры

Президент России Путин предложил перенести все крупные предприятия России на Урал и в Сибирь. Коснуться это может и Тюмени. Но на самом деле, ситуация куда интересней. Сейчас ходят слухи, что в Сибирь могут перенести и столицу. Президент уже неоднократно говорил об этом, это же упоминал и олигарх Олег Дерипаска.