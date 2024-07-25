Тюменку взяли в заложники в Турции, а в Тобольск приезжают известные актеры

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Жительница Тюмени Наталья Герасимова во время отдыха в Турции впала в кому — у женщины произошел сердечный приступ. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Но оказалось, что недуг — это полбеды. Теперь женщину отказываются выпускать, пока она не заплатит 20 тысяч долларов за помощь.
Чтобы решить вопрос с матерью, две ее дочери записали видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину и главе МИД Сергею Лаврову.
Президент России Путин предложил перенести все крупные предприятия России на Урал и в Сибирь. Коснуться это может и Тюмени. Но на самом деле, ситуация куда интересней. Сейчас ходят слухи, что в Сибирь могут перенести и столицу. Президент уже неоднократно говорил об этом, это же упоминал и олигарх Олег Дерипаска.
Тюмень среди кандидатов новой столицы страны не звучит, основные фавориты — Новосибирск и Красноярск.
В центре Тюмени произошло любопытное ДТП. На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. Столкнулись УАЗ «Пикап» и «Ниссан», сообщили в ГИБДД Тюменской области. Удар был такой силы, что УАЗ улетел прямо в стену стоящего дома, протаранив ее. Оба пострадавших в аварии водителя доставлены в больницу.
В Тюмени затеяли проведение масштабной реновации, но перед этим — участок, где она будет проведена, планируют расчистить, отобрав у местных 10 домов на всей улице. Заберут землю у владельцев в районе Горпищекомбинатовской, однако городские власти уточнили, что эти дома уже не используются, поэтому их снос никому не навредит.
В Тобольске сегодня заметили двух известных актеров. Первым стал Александр Петров, гулявший по местному Кремлю. С ним сфотографировались тоболяки.
Вторым же стал Роман Курцын, который не скрывал свое местоположение и записал видео, где рассказал о своих впечатлениях о городе.
Приехали актеры для съемок фильма «Горыныч», который должен выйти в следующем году.