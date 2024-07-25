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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Тюменку взяли в заложники в Турции, а в Тобольск приезжают известные актеры

Тюменку взяли в заложники в Турции, а в Тобольск приезжают известные актеры

25 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
После отдыха в Турции тюменка осталась в незавидном положении, сначала перенесла инфаркт, а теперь находится в заложниках в турецкой больнице. Кроме того, все крупные предприятия Путин поручил отправить в Сибирь, коснуться переезд может и Тюмени. А также в Тобольске заметили двух известных актеров.
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Турецкая пленница

Жительница Тюмени Наталья Герасимова во время отдыха в Турции впала в кому — у женщины произошел сердечный приступ. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Но оказалось, что недуг — это полбеды. Теперь женщину отказываются выпускать, пока она не заплатит 20 тысяч долларов за помощь.

Чтобы решить вопрос с матерью, две ее дочери записали видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину и главе МИД Сергею Лаврову.

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Масштабный переезд

Президент России Путин предложил перенести все крупные предприятия России на Урал и в Сибирь. Коснуться это может и Тюмени. Но на самом деле, ситуация куда интересней. Сейчас ходят слухи, что в Сибирь могут перенести и столицу. Президент уже неоднократно говорил об этом, это же упоминал и олигарх Олег Дерипаска.

Тюмень среди кандидатов новой столицы страны не звучит, основные фавориты — Новосибирск и Красноярск.

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Столкновение с домом

В центре Тюмени произошло любопытное ДТП. На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. Столкнулись УАЗ «Пикап» и «Ниссан», сообщили в ГИБДД Тюменской области. Удар был такой силы, что УАЗ улетел прямо в стену стоящего дома, протаранив ее. Оба пострадавших в аварии водителя доставлены в больницу.

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Прощай, дом родной

В Тюмени затеяли проведение масштабной реновации, но перед этим — участок, где она будет проведена, планируют расчистить, отобрав у местных 10 домов на всей улице. Заберут землю у владельцев в районе Горпищекомбинатовской, однако городские власти уточнили, что эти дома уже не используются, поэтому их снос никому не навредит.

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Звезды в Тобольске

В Тобольске сегодня заметили двух известных актеров. Первым стал Александр Петров, гулявший по местному Кремлю. С ним сфотографировались тоболяки.

Вторым же стал Роман Курцын, который не скрывал свое местоположение и записал видео, где рассказал о своих впечатлениях о городе.

Приехали актеры для съемок фильма «Горыныч», который должен выйти в следующем году.

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