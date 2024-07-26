В Тобольске вот-вот может рухнуть Кремль, а в Тюмени производят опасное молоко

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жители Тобольска бьют тревогу — Тобольскому кремлю грозит разрушение из-за оползней Троицкого мыса. По словам горожан, Троицкий мыс, состоящий из глины и песка, начал проваливаться. Как рассказывают жители, оползни происходили у Кремля уже дважды — в 2015 и 2024.
При этом на здании тоже начали появляться трещины, но спасти его все еще можно, однако меры нужно принимать уже сейчас.
На улице Тимуровцев в Тюмени случилось страшное ДТП. В результате столкновения маршрутки и легкового авто погиб человек, еще пятеро пострадали.
Как оказалось, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Пережить полученные ранения виновник ДТП не смог. Кроме него, травмы разной степени тяжести также получили пять пассажиров маршрутки.
Отметим, что водитель ранее к ответственности за небрежное вождение не привлекался. Однако в салоне легковушки нашли пакет с алкоголем. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.
Тюменский молочный завод попался на изготовлении некачественного молока. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 18 партий продукции ввели в оборот без документов, подтверждающих ее безопасность. Компании объявлено предостережение. Всю подозрительную продукцию при этом изъяли.
В Тюмени продолжает стремительно мелеть Тура. Даже обильные осадки не смогут поправить положение. Несмотря на состояние Туры, ее участки продолжают сдавать в аренду, а по реке регулярно курсируют теплоходы.
По словам специалистов, сейчас уровень воды в Туре точно меньше метра. Хотя норма для нее 160-170 сантиметров.
Власти Тюменской области озвучили перечень самых востребованных специалистов в регионе. В список вошли водители, электрогазосварщики, повара, инженеры и медицинские сестры.
Размещены вышеупомянутые вакансии на сайте «Работа России». Уровень зарплат при этом у всех необходимых специалистов разный. Минимум — 30 тысяч. Максимум — 150.