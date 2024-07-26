В Тобольске вот-вот может рухнуть Кремль, а в Тюмени производят опасное молоко

В Тюмени произошла страшная авария с маршруткой. Есть в ней и погибшие и пострадавшие. При этом молочный завод города не стесняется производить 11 тонн подозрительного молока. А в Тобольске местные боятся за состояние Кремля.

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