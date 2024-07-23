В мэрии Тюмени идут перестановки, а мужчина таинственно исчез по пути в Уфу

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
С приходом Максима Афанасьева на роль мэра Тюмени в политическом эстеблишменте начались перестановки. Свой пост покинула замглавы Тюмени Ирина Чудова. Ее с работы проводил сам Максим Афанасьев. Нового замглавы он пообещал выбрать позже.
Следственный комитет Тюмени объявил в розыск местного жителя, пропавшего без вести в середине мая. Ночью Дмитрий Жуков сел в машину и поехал в сторону Уфы. С тех пор на связь не выходил, и до этого о планах уехать куда-то надолго не сообщал. Ни следов мужчины, ни самой машины не нашли ни в Уфе, ни в Тюмени.
Появилась информация о гибели молодого тюменца на СВО. Трагическую весть подтвердили и родственники бойца. 18-летний Станислав Коверец служил в зоне специальной военной операции. Погиб он во время выполнения боевой задачи 10 июля. До этого учился в Гилевской районной школе.
По информации родственников Станислава, прощание с бойцом прошло 18 июля возле Гилевского сельского клуба.
В Тюмени выросли цены на строительные материалы. Общий рост составил около 20%. Сильнее всего выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень и цементный раствор. Связано это, по мнению экспертов, с началом строительного сезона. Кроме вышеперечисленного подорожали также арматура, листовой металл и обрезные доски.
В тюменских лесах начался сбор черники. По словам местным ягодников, в этом году из-за заморозков черничных кустов немного, но при желании ягоды можно найти. Некоторыми местами поделились жители региона в своих социальных сетях.
За ягодами можно смело отправляться в лиственные и смешанные леса. Созрела под Тюменью и дикая малина — плоды имеются в лесном массиве в районе пруда Лесной.