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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В мэрии Тюмени идут перестановки, а мужчина таинственно исчез по пути в Уфу

В мэрии Тюмени идут перестановки, а мужчина таинственно исчез по пути в Уфу

23 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
Житель Тюмени пропал без вести, выехав в сторону Уфы на своей машине. Он не выходит на связь с середины мая, при этом следов пропавшего нет ни в Тюменской области, ни в Башкортостане. А в политической отрасли начинаются перестановки. Уже один крупный чиновник покинул свой пост.
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Политические переходы

С приходом Максима Афанасьева на роль мэра Тюмени в политическом эстеблишменте начались перестановки. Свой пост покинула замглавы Тюмени Ирина Чудова. Ее с работы проводил сам Максим Афанасьев. Нового замглавы он пообещал выбрать позже.

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Исчез бесследно

Следственный комитет Тюмени объявил в розыск местного жителя, пропавшего без вести в середине мая. Ночью Дмитрий Жуков сел в машину и поехал в сторону Уфы. С тех пор на связь не выходил, и до этого о планах уехать куда-то надолго не сообщал. Ни следов мужчины, ни самой машины не нашли ни в Уфе, ни в Тюмени.

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Вторая, юная жертва

Появилась информация о гибели молодого тюменца на СВО. Трагическую весть подтвердили и родственники бойца. 18-летний Станислав Коверец служил в зоне специальной военной операции. Погиб он во время выполнения боевой задачи 10 июля. До этого учился в Гилевской районной школе.

По информации родственников Станислава, прощание с бойцом прошло 18 июля возле Гилевского сельского клуба.

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Стройка все дороже

В Тюмени выросли цены на строительные материалы. Общий рост составил около 20%. Сильнее всего выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень и цементный раствор. Связано это, по мнению экспертов, с началом строительного сезона. Кроме вышеперечисленного подорожали также арматура, листовой металл и обрезные доски.

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Ягодные места

В тюменских лесах начался сбор черники. По словам местным ягодников, в этом году из-за заморозков черничных кустов немного, но при желании ягоды можно найти. Некоторыми местами поделились жители региона в своих социальных сетях.

За ягодами можно смело отправляться в лиственные и смешанные леса. Созрела под Тюменью и дикая малина — плоды имеются в лесном массиве в районе пруда Лесной.

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