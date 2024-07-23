В мэрии Тюмени идут перестановки, а мужчина таинственно исчез по пути в Уфу

Следственный комитет Тюмени объявил в розыск местного жителя, пропавшего без вести в середине мая. Ночью Дмитрий Жуков сел в машину и поехал в сторону Уфы. С тех пор на связь не выходил, и до этого о планах уехать куда-то надолго не сообщал. Ни следов мужчины, ни самой машины не нашли ни в Уфе, ни в Тюмени.