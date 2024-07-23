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Начались перестановки: замглавы Тюмени Ирина Чудова покинула должность

Начались перестановки: замглавы Тюмени Ирина Чудова покинула должность

23 июля 2024, 02:21
Фото: Максим Афанасьев / Телеграм
Вчера, 22 июля, был последний день, когда Чудова занимала должность заместителя главы Тюмени. В администрации города она проработала 25 лет.

Замглавы Тюмени Ирина Чудова покинула должность. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Сегодня последний рабочий день моего заместителя Ирины Александровны Чудовой. Наш путь в администрации города начался почти одновременно — в 1999 году. За минувшие 25 лет Ирина Александровна проявила себя как компетентный, целеустремлённый и энергичный сотрудник. Её профессионализм и ответственность снискали уважение и авторитет среди коллег», — пишет Афанасьев.
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Чудова была назначена заместителем главы Тюмени в 2018 году. Она курировала департаменты экономики и стратегического развития, а также правовой департамент городской администрации. Кто теперь займет ее место — не уточняется.

В середине мая Чудова была замечена с сумкой за 527 тысяч рублей, с ней она пришла на официальное мероприятие городской администрации. Однако были предположения, что аксессуар — дешевая подделка.

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