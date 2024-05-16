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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Тюменскую чиновницу заметили с сумкой за полмиллиона рублей

«Да это подделка!»: тюменская чиновница выгуляла сумку от LV за полмиллиона рублей

16 мая 2024, 13:00
Фото: 1MI

Тюменскую чиновницу заметили с сумкой за полмиллиона рублей

В сети разгорелись споры и конфликты. Причина — заместитель мэра Тюмени по экономике Ирина Чудова, которая вышла в свет с сумкой Louis Vuitton за полмиллиона рублей.

Модный аксессуар у чиновницы заметили на официальном мероприятии администрации города. Стоимость сумки французского бренда, судя по информации на официальном сайте ЦУМа, составляет 527 тысяч рублей.

Фото: «Погоны и галстуки»
Фото: nashgorod.ru

При этом, в сети разгорелись споры. Часть тюменцев возмущены, что чиновники позволяют себе такие дорогие брендовые вещи в период санкций:

«Надо бы и сумки чиновникам декларировать», — пишет тюменец в комментариях «ЧС Тюмень»

А кто-то уверен, что сумка не оригинальная, а ее аналог с маркетплейсов за 4 тысячи рублей:

«Они же разные даже рисунки, скорее всего реплика, просто хорошая», — пишет Ульяна Грех под записью в сообществе.

Если сравнить фото с сайта ЦУМ и сумку Чудовой, видно, что основной логотип на оригинальном аксессуаре находится в центре, а на сумке чиновницы он немного смещен вниз.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени хотят открыть отделение скандальной оппозиционной партии.

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#Нигина Азамова#Общество#Политика#Чиновники#Экономическая политика#Бренды
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