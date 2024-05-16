«Да это подделка!»: тюменская чиновница выгуляла сумку от LV за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Модный аксессуар у чиновницы заметили на официальном мероприятии администрации города. Стоимость сумки французского бренда, судя по информации на официальном сайте ЦУМа, составляет 527 тысяч рублей.
При этом, в сети разгорелись споры. Часть тюменцев возмущены, что чиновники позволяют себе такие дорогие брендовые вещи в период санкций:
«Надо бы и сумки чиновникам декларировать», — пишет тюменец в комментариях «ЧС Тюмень»
А кто-то уверен, что сумка не оригинальная, а ее аналог с маркетплейсов за 4 тысячи рублей:
«Они же разные даже рисунки, скорее всего реплика, просто хорошая», — пишет Ульяна Грех под записью в сообществе.
Если сравнить фото с сайта ЦУМ и сумку Чудовой, видно, что основной логотип на оригинальном аксессуаре находится в центре, а на сумке чиновницы он немного смещен вниз.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени хотят открыть отделение скандальной оппозиционной партии.