Суд обязал тюменку замуровать единственный вход в парикмахерскую

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Тюменка рассказала, что квартира у нее в собственности с 2002 года. Уже в 2009 году она перевела квартиру в нежилое помещение, перед этим обратившись в администрацию Калининского района. Она отметила, что законность вывода квартиры в нежилое помещение проверяли даже в Следкоме по региону. Нарушений не нашли.
В 2017 году председатель товарищества собственников жилья «Импульс» обратился в суд с заявлением на Светлану Денисову. Тогда областной суд обязал тюменку «вернуть общее имущество собственников жилых помещений многоквартирного дома по улице Московский тракт, 104а в первоначальное состояние».
Женщина не понимает, как такое возможно, ведь вход в парикмахерскую единственный. Она подчеркивает, что перевод квартиры в нежилое помещение был произведен в соответствии с законодательством.
По информации издания Вслух.ру, председатель ТСЖ «Импульс» заявил, что не давал согласия на открытие парикмахерской в доме. Он добавил, что хочет лишь исполнения решения суда.
Владелица салона красоты заявила, что, если понадобится, то она дойдет до Верховного суда, чтобы восстановить справедливость. Этой весной Николай Шушпанов подал на женщину заявление в суд о взыскании неустойки в сумме 1000 рублей в сутки за неисполнение судебного решения. Суд же снизил сумму до 500 рублей. Светлана вынуждена оспаривать и это решение.