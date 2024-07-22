Суд обязал тюменку замуровать единственный вход в парикмахерскую

Тюменка рассказала, что квартира у нее в собственности с 2002 года. Уже в 2009 году она перевела квартиру в нежилое помещение, перед этим обратившись в администрацию Калининского района. Она отметила, что законность вывода квартиры в нежилое помещение проверяли даже в Следкоме по региону. Нарушений не нашли.