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Суд обязал тюменку замуровать единственный вход в парикмахерскую

Суд обязал тюменку замуровать единственный вход в парикмахерскую

22 июля 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Владелицу парикмахерской, расположенной в жилой высотке на Московском тракте в Тюмени, обязали заложить единственный вход в нежилое помещение. По словам хозяйки салона Светланы Денисовой, решение было принято в суде еще 7 лет назад.
Сюжет
Суд

Тюменка рассказала, что квартира у нее в собственности с 2002 года. Уже в 2009 году она перевела квартиру в нежилое помещение, перед этим обратившись в администрацию Калининского района. Она отметила, что законность вывода квартиры в нежилое помещение проверяли даже в Следкоме по региону. Нарушений не нашли.

В 2017 году председатель товарищества собственников жилья «Импульс» обратился в суд с заявлением на Светлану Денисову. Тогда областной суд обязал тюменку «вернуть общее имущество собственников жилых помещений многоквартирного дома по улице Московский тракт, 104а в первоначальное состояние».

Женщина не понимает, как такое возможно, ведь вход в парикмахерскую единственный. Она подчеркивает, что перевод квартиры в нежилое помещение был произведен в соответствии с законодательством.

По информации издания Вслух.ру, председатель ТСЖ «Импульс» заявил, что не давал согласия на открытие парикмахерской в доме. Он добавил, что хочет лишь исполнения решения суда.

Владелица салона красоты заявила, что, если понадобится, то она дойдет до Верховного суда, чтобы восстановить справедливость. Этой весной Николай Шушпанов подал на женщину заявление в суд о взыскании неустойки в сумме 1000 рублей в сутки за неисполнение судебного решения. Суд же снизил сумму до 500 рублей. Светлана вынуждена оспаривать и это решение.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени
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