В Тюмени появится первая школа с обсерваторией — где и когда?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В учебном заведении, строящемся в тюменском микрорайоне Березняковский, будет оборудована обсерватория. Будущая школа рассчитана на более чем 1 тысячу мест, отметили в Главном управлении строительства региона.
Накануне, 21 июля, было решено включить в проект строительства школы обсерваторию. Отмечается, что это будет первый подобный объект в нашем регионе.
Сейчас рабочие занимаются строительством учебного заведения. Изменения, касающиеся размещения обсерватории, активно вносят в проект. О сроках завершения строительства пока не сообщается. Однако по информации агентства ТАСС, образовательное учреждение должны сдать в следующем году.