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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Тюмени появится школа с обсерваторией

В Тюмени появится первая школа с обсерваторией — где и когда?

22 июля 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени появится школа с обсерваторией

В Тюмени появится первая школа с обсерваторией

В Тюменской области откроется первая в регионе школа с обсерваторией. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.
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Дети

В учебном заведении, строящемся в тюменском микрорайоне Березняковский, будет оборудована обсерватория. Будущая школа рассчитана на более чем 1 тысячу мест, отметили в Главном управлении строительства региона.

Накануне, 21 июля, было решено включить в проект строительства школы обсерваторию. Отмечается, что это будет первый подобный объект в нашем регионе.

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Сейчас рабочие занимаются строительством учебного заведения. Изменения, касающиеся размещения обсерватории, активно вносят в проект. О сроках завершения строительства пока не сообщается. Однако по информации агентства ТАСС, образовательное учреждение должны сдать в следующем году.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Школа#Астрономия#Обсерватория
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