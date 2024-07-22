В Тюмени появится первая школа с обсерваторией — где и когда?

Сейчас рабочие занимаются строительством учебного заведения. Изменения, касающиеся размещения обсерватории, активно вносят в проект. О сроках завершения строительства пока не сообщается. Однако по информации агентства ТАСС, образовательное учреждение должны сдать в следующем году.