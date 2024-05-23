По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест

Напомним, что проблема не нова. В 2022 и 2023 годах родители точно так же жаловались на ситуацию с лагерями. В позапрошлом году в единственной гимназии в Тюменской слободе выстроились длинные очереди из родителей, которые хотят записать детей в лагерь. Люди были готовы простоять там несколько часов. Путевки в пришкольный лагерь из нескольких тысяч учеников получили только 450. В гимназии при этом обучаются более 4 тысяч детей.