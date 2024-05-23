По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
К изданию «Наш город» обратился житель села Мальково Александр Тыщенко. Он рассказал, что не может пристроить своего сына в пришкольный лагерь сельской школы:
«Проблема в том, что если у тебя полноценная семья, и нет хоть какой-то маломальской льготы, то твои дети не попадают в школьный лагерь в Мальково. А мы с супругой работаем целыми днями и перестать работать не можем», — рассказывает тюменец.
В Департаменте образования рассказали, что в Мальковской школе лагерь с дневным пребыванием будет работать в две смены: с 5 по 26 июня и с 1 по 21 июля. На первой смене 130 мест, из них для детей льготных категорий 58 мест; на второй смене 125 мест, из них для детей льготных категорий 38 мест.
Родитель в эти цифры не верит. По его словам, абсолютно все места раздают льготникам, а дети из обычных семей остаются без возможности отдохнуть в пришкольном лагере летом, даже если оба родителя постоянно работают.
При этом, в Департаменте образования рассказали, что пришкольный лагерь — это не единственная форма отдыха для детей.
«Лагеря с дневным пребыванием не являются единственной формой организованного досуга и занятости детей. На территории Мальковского МО также будет организована учреждениями культуры и спорта работа досуговых и спортивных площадок», — комментируют ситуацию в Департаменте образования Тюменской области.
У семьи нет возможности возить ребенка в летние лагеря при других учебных заведениях или спортивных и культурных учреждениях. Туда детей организованно не доставляют на школьных автобусах, поэтому родителям придется постоянно отпрашиваться с работы, рассказывает Александр, называя проблему нехватки мест в пришкольных лагерях всеобщей проблемой Старотобольского тракта.
Такая же проблема в школе № 48/2 в Тюмени. Родительница Кристина Зернюкова рассказала «Нашему городу», что в пришкольном лагере не хватило мест даже льготникам:
«На класс из 37 детей всего 7 мест. У нас, конечно, классный руководитель подсуетилась. И заявления в других классах взяла, где не было такого количества желающих. И пристроила таким образом льготников. Ну я знаю, что из льготников три семьи точно не попали. Потом, благодаря классному руководителю, места нашли. А вообще, желающих было примерно полкласса», — рассказывает тюменка.
О нехватке мест в пришкольных лагере говорят еще в лицее № 34.
По словам тюменских родителей, школы переполнены в несколько раз и в некоторых учебных заведениях в лагеря берут по два человека с каждого класса. Не попадают в число отдыхающих летом порой и дети участников СВО, и дети из многодетных семей, которым положены льготы.
Напомним, что проблема не нова. В 2022 и 2023 годах родители точно так же жаловались на ситуацию с лагерями. В позапрошлом году в единственной гимназии в Тюменской слободе выстроились длинные очереди из родителей, которые хотят записать детей в лагерь. Люди были готовы простоять там несколько часов. Путевки в пришкольный лагерь из нескольких тысяч учеников получили только 450. В гимназии при этом обучаются более 4 тысяч детей.
А в 2023 году родители устроили давку в школе №92, когда пытались записать детей в лагерь. Одна из мам сняла видео из коридора, куда набились десятки людей. Со слов женщины, в учебном заведении не организовали должным образом прием заявлений: отведенного времени было недостаточно, а шаблоны договоров не соответствовали стандартам.
При этом, глава города Руслан Кухарук пообещал на днях, что в Тюмени рассмотрят возможность увеличения мест в детских лагеря на смену в июне. По его словам, более 25 тысяч детей в этом году будут отдыхать летом.
Отмечается, что в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием. Планируется организация отдыха и оздоровления для 4,4 тысячи детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для 700 детей из семей участников спецоперации. Кроме того, предполагается открытие трех палаточных лагерей на 1330 мест
«Наш город» отправил запрос в Департамент образования и науки Тюменской области, чтобы выяснить, как проблема с нехваткой мест в пришкольных лагерях будет решаться в регионе.