Самый молодой погибший на СВО оказался тюменцем, а из школ массово уходят учителя

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Под одной из туристических баз отдыхающие заметили следы медведя. Ишимцы предположили, что вероятнее всего, косолапый где-то обитает неподалеку от туркомплекса, так как его следы в данном районе замечают уже не в первый раз. Ранее медвежьи следы жители района обнаружили в июне этого года.
При этом жители района в соцсетях сообщили, что медведя они не боятся, и потому продолжат ходить за грибами и ягодами.
На СВО погиб самый молодой участник боевых действий — тюменец Ярослав Липавский. Пошел на передовую он сразу после своего 18 дня рождения. В апреле отправился на первое боевое задание, откуда перестал выходить на связь.
Мама парня с 12 мая начала писать объявления о поисках сына, но завершились они трагическим известием о гибели Ярослава. Сегодня бойца похоронили на Аллее Славы.
Известен парень тем, что учился в Боровской школе и занимал призовые места в художественных конкурсах.
Из Тюменских школ массово увольняются учителя. Так считают озадаченные жители региона, сообщая о том, что у них перед началом года не хватает педагогов в школах, где учатся их дети. Между тем, данную информацию в департаменте образования и науки Тюменской области опровергают. В ведомстве отмечают, что данных о массовом увольнении педагогов из школ в департамент не поступало.
Как рассказала директор департамента образования Вероника Ефремова, сейчас в регионе действительно открыты вакансии для 200 педагогов, но это не значит, что их не хватает в городских школах.
21 июля в Тюменской области утонул 62-летний рыбак. В дневное время мужчина рыбачил возле деревянного моста через реку Каш в Омутинском районе. Вечером его тело нашли родственники, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области. Как полагают следователи, в воду мужчина зашел будучи выпившим, чтобы искупаться, доплыл до середины, где и утонул. Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку.
В тюменском районе Антипино произошла массовая драка среди молодых людей. В чем была причина потасовки неизвестно, однако на кадрах, заснятых очевидцами видно, как одному из участников бьют в челюсть и отправляют в нокаут. После этого упавший сам подняться не смог.
В полиции сообщили, что проводят проверку и устанавливают всех участников массовой драки.