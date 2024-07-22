Самый молодой погибший на СВО оказался тюменцем, а из школ массово уходят учителя

Из Тюменских школ массово увольняются учителя. Так считают озадаченные жители региона, сообщая о том, что у них перед началом года не хватает педагогов в школах, где учатся их дети. Между тем, данную информацию в департаменте образования и науки Тюменской области опровергают. В ведомстве отмечают, что данных о массовом увольнении педагогов из школ в департамент не поступало.