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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Тюмени арестовали директора театра, а работники заводов переезжают в Курган

В Тюмени арестовали директора театра, а работники заводов переезжают в Курган

18 июля 2024, 12:59
Фото: 1MI
Сегодня в Тюмени задержали директора драмтеатра по подозрению в мошенничестве. Работники заводов предпочитают работу в бедном Кургане вместо богатой Тюмени, а садоводы региона жалуются на полчища насекомых вредителей.
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Итоги

Громкий арест

По подозрению в мошенничестве и присвоение 14 миллионов рублей задержан директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев. Согласно информации, полученной от Ленинского суда, Осинцев, вместе с заместителем Чурсиным подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО» намеренно занижая доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону.

Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом.

В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева
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Вредители — уничтожители

Владельцы загородных дач и хозяйств в черте Тюмени в этом году остались без части урожая. Особенно активными в этом году были бабочки-капустницы, паутинные клещи и тля.

Лишаются садоводы жимолости, ягод и яблок. На них насекомые вредители налетают активней всего.

При этом эксперты связывают такую активность насекомых с климатом. В этом году он выдался жарким и влажным, что поспособствовало размножению вредителей.

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Курган лучше

Тюменская область начала сдавать позиции в уровне зарплат более бедным, но промышленным регионам — Челябинску и Кургану.

Чаще всего в Тюменской области предпочтение заводам отдают сотрудники сферы услуг. Что касается нефтяников и газовиков ХМАО и ЯНАО, то там нефтяные гиганты пока могут удерживать специалистов.

Сейчас изменились правила игры. Рабочие места появились не только в Тюмени, а зарплата иногда куда привлекательней именно в Челябинске и Кургане, откуда раньше и ездили на заработки.

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Погиб в декабре, похоронен в июле

В селе Абатское простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. 45-летний мужчина служил в батальоне «Кедр». При этом погиб он еще в декабре прошлого года, тогда же последний раз связывался с родственниками, но похоронен был только на прошлой неделе, 12 июля. Похоронили бойца в его родном селе.

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Дешево в Пхукет

Тюменский суд заставил отвезти компанию «Аэрофлот» жителей региона, которые должны были улететь в Тайланд по низкой стоимости.

Как выяснилось, четыре жителя Тюмени купили билеты до города Пхукет, а улететь должны были из Екатеринбурга. Стоимость билетов составила 32 тысячи рублей.

Вскоре перевозчик аннулировал билетов, сославшись на «некорректное оформление». Тогда семья обратилась в суд.

Тюменцы потребовали отвезти их на курорт в другие выбранные даты, а также выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истцов.

Суд заставил «Аэрофлот» дешево отвезти тюменцев в Пхукет
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