В Тюмени арестовали директора театра, а работники заводов переезжают в Курган

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По подозрению в мошенничестве и присвоение 14 миллионов рублей задержан директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев. Согласно информации, полученной от Ленинского суда, Осинцев, вместе с заместителем Чурсиным подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО» намеренно занижая доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону.
Сейчас оба фигуранта находятся под домашним арестом.
Владельцы загородных дач и хозяйств в черте Тюмени в этом году остались без части урожая. Особенно активными в этом году были бабочки-капустницы, паутинные клещи и тля.
Лишаются садоводы жимолости, ягод и яблок. На них насекомые вредители налетают активней всего.
При этом эксперты связывают такую активность насекомых с климатом. В этом году он выдался жарким и влажным, что поспособствовало размножению вредителей.
Тюменская область начала сдавать позиции в уровне зарплат более бедным, но промышленным регионам — Челябинску и Кургану.
Чаще всего в Тюменской области предпочтение заводам отдают сотрудники сферы услуг. Что касается нефтяников и газовиков ХМАО и ЯНАО, то там нефтяные гиганты пока могут удерживать специалистов.
Сейчас изменились правила игры. Рабочие места появились не только в Тюмени, а зарплата иногда куда привлекательней именно в Челябинске и Кургане, откуда раньше и ездили на заработки.
В селе Абатское простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. 45-летний мужчина служил в батальоне «Кедр». При этом погиб он еще в декабре прошлого года, тогда же последний раз связывался с родственниками, но похоронен был только на прошлой неделе, 12 июля. Похоронили бойца в его родном селе.
Тюменский суд заставил отвезти компанию «Аэрофлот» жителей региона, которые должны были улететь в Тайланд по низкой стоимости.
Как выяснилось, четыре жителя Тюмени купили билеты до города Пхукет, а улететь должны были из Екатеринбурга. Стоимость билетов составила 32 тысячи рублей.
Вскоре перевозчик аннулировал билетов, сославшись на «некорректное оформление». Тогда семья обратилась в суд.
Тюменцы потребовали отвезти их на курорт в другие выбранные даты, а также выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истцов.