В Тюмени арестовали директора театра, а работники заводов переезжают в Курган

В селе Абатское простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. 45-летний мужчина служил в батальоне «Кедр». При этом погиб он еще в декабре прошлого года, тогда же последний раз связывался с родственниками, но похоронен был только на прошлой неделе, 12 июля. Похоронили бойца в его родном селе.