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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Тюмень вернулись догхантеры, а в регионе растут зарплаты под странными облаками

В Тюмень вернулись догхантеры, а в регионе растут зарплаты под странными облаками

8 июля 2024, 14:08
Фото: 1MI
В Тюмени вновь начали замечать жестоких догхантеров, которые травят бездомных собак, Тюмень входит в список регионов с самыми высокими зарплатами, а мигранты продолжают досаждать местным жителям.
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Возвращение живодеров

В Тюмени вновь начали жаловаться на жестоких догхантеров, которые травят животных мясом с мышьяком, и подсовывают в корм гвозди. Несколько хозяйских собак уже пострадали от разбросанных «ловушек». Жильцы района пытаются выяснить, кто желает смерти их собакам.

Отметим, что это далеко не первый случай проделок догхантеров в Тюмени. С 2022 года горожане жалуются на разбросанную по городу отраву. Уже фиксировались эпизоды гибели животных, однако полиция пока не заводила уголовных дел, так как факт умышленного отравления животного не был установлен.

Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры
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Секс с девочкой прямо при родителях

Тюменца отправили в колонию за интимную связь с 15-летней девочкой. Как оказалось, 29 летний обвиняемый познакомился с ребенком в приложении для знакомств и начал общаться. После пары свиданий парень девочки пришел к ней домой, где познакомился с ее родителями и остался ночевать.

На следующее утро парень ушел, а через какой-то момент выяснилось, что девочка беременна. Ее заставила сделать аборт мать.

Отца потенциального ребенка задержали. Он отправился в колонию на полтора года.

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Лидер по зарплатам

Тюмень вошла в список регионов с самыми высокими зарплатами. В топ-3 городов с самым высоким доходом Тюмень заняла третье место, уступив Южно-Сахалинску с его зарплатами в 443 тысячи рублей и Москве с доходами в 294 тысячи у работников банковской сферы.

В Тюмени же получают 267 тысяч рублей работники добывающей отрасли.

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Безнаказанные мигранты

В Тюмени местные жители жалуются на мигрантов, которые неподобающе себя ведут и чувствуют себя безнаказанными. Так, одна из женщин рассказала в чате «Русской общины» Тюмени о том, что к ней навязывался мужчина нерусской внешности. Получив отказ, на следующий день женщина увидела его в кустах и поняла, что он подкарауливает девушек.

Также жители региона жалуются на целые семьи мигрантов, которые имеют несколько бизнесов, совершают преступления и уходят от ответственности.

Согласно официальным данным, в 2023 году число иностранцев в Тюменской области достигло 217 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Следствием роста числа мигрантов стал рост уровня совершаемых ими преступлений на 11,7%.

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Необычные облака

Жители Тюмени минувшей ночью заметили необычные, перистые облака серебристого цвета. Серебристый цвет они имеют за счет того, что их подсвечивают лучи Солнца, которое летом не опускается глубоко за горизонт. Как рассказали астрономы, серебристые облака можно увидеть только летом, в период «белых ночей» в северной части неба после полуночи. В прошлом году они появились у нас довольно поздно — в начале августа.

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