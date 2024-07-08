В Тюмень вернулись догхантеры, а в регионе растут зарплаты под странными облаками

В Тюмени местные жители жалуются на мигрантов, которые неподобающе себя ведут и чувствуют себя безнаказанными. Так, одна из женщин рассказала в чате «Русской общины» Тюмени о том, что к ней навязывался мужчина нерусской внешности. Получив отказ, на следующий день женщина увидела его в кустах и поняла, что он подкарауливает девушек.