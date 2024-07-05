В Тюмени все чаще ломаются китайские авто, а нелегальные мигранты бегут из области

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Несмотря на то, что тюменцы жалуются на сильное обмеление Туры, вода в нее начинает стремительно пребывать. Это заметили рыбаки, выходящие на реку, а также корреспонденты «Нашего Города», которые фотографировали Туру каждый день с момента ее обмеления.
Гидролог Сергей Демченко, оценив снимки и видео отметил, что скорее можно говорить о подъеме воды где-то на полметра. Однако такой внезапный скачок кажется ему удивительным, ведь объективных и естественных причин тому нет.
В Тюмени вынесли приговор учителю истории за то, что он вел непотребные переписки со своими учениками. Всего по материалам дела у обвиняемого скопилось три эпизода. Между тем коллеги учителя из поселка Молодежный не верили в вину педагога, говорив, что его кто-то оклеветал. Некоторые даже решили попробовать собрать деньги на адвоката.
Однако суд все равно признал виновным учителя, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима.
А из-за постоянных облав на места работы нелегальных мигрантов, иностранцы массово покидают регион. По словам инсайдеров, на ближайшее время в области запланировано еще больше облав, которые не сулят нелегалам ничего хорошего.
Многие иностранцы решают вернуться домой сами, чтобы не быть выдворенными или не получить запрет на въезд в страну.
Тюменцы все чаще стали обращаться в автосервисы из-за поломок в своих китайских авто. На этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги. Однако, как отмечают аналитики, рост цен пока незначительный, и касается только техосмотра. В среднем, отдавать за диагностику машин владельцам китайских машин приходится на 10-20% больше.
В Тюмени выросли цены на базы отдыха. По данным аналитиков, стоимость отдыха в глэмпингах Тюмени выросла на 10-20%. От среднего чека на 7 тысяч рублей владельцы баз отдыха подняли цены до 10-12 тысяч.
Здесь рост цен объясняют увеличением издержек. Чтобы сохранить лояльность гостей, глэмпинг вынужден запускать разные акции.