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Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В Тюмени все чаще ломаются китайские авто, а нелегальные мигранты бегут из области

В Тюмени все чаще ломаются китайские авто, а нелегальные мигранты бегут из области

5 июля 2024, 16:52
Фото: 1MI
В Тюмени продолжает критически меняться уровень воды в реках, специалисты пребывают в шоке. При этом из-за постоянных облав из Тюмени начали бежать нелегальные мигранты, боясь выдворения. Кроме того, отдых на природе в регионе тоже начал дорожать. Дайджест новостей за пятое июля.
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Реки нестабильны

Несмотря на то, что тюменцы жалуются на сильное обмеление Туры, вода в нее начинает стремительно пребывать. Это заметили рыбаки, выходящие на реку, а также корреспонденты «Нашего Города», которые фотографировали Туру каждый день с момента ее обмеления.

Гидролог Сергей Демченко, оценив снимки и видео отметил, что скорее можно говорить о подъеме воды где-то на полметра. Однако такой внезапный скачок кажется ему удивительным, ведь объективных и естественных причин тому нет.

Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
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Приговор учителю

В Тюмени вынесли приговор учителю истории за то, что он вел непотребные переписки со своими учениками. Всего по материалам дела у обвиняемого скопилось три эпизода. Между тем коллеги учителя из поселка Молодежный не верили в вину педагога, говорив, что его кто-то оклеветал. Некоторые даже решили попробовать собрать деньги на адвоката.

Однако суд все равно признал виновным учителя, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима.

Учителя истории тюменской школы отправили на 10 лет в колонию за развратную переписку
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Мигранты бегут

А из-за постоянных облав на места работы нелегальных мигрантов, иностранцы массово покидают регион. По словам инсайдеров, на ближайшее время в области запланировано еще больше облав, которые не сулят нелегалам ничего хорошего.

Многие иностранцы решают вернуться домой сами, чтобы не быть выдворенными или не получить запрет на въезд в страну.

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Китайцы не выдерживают

Тюменцы все чаще стали обращаться в автосервисы из-за поломок в своих китайских авто. На этом фоне некоторые автосервисы подняли цены на услуги. Однако, как отмечают аналитики, рост цен пока незначительный, и касается только техосмотра. В среднем, отдавать за диагностику машин владельцам китайских машин приходится на 10-20% больше.

Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
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Отдых дорожает

В Тюмени выросли цены на базы отдыха. По данным аналитиков, стоимость отдыха в глэмпингах Тюмени выросла на 10-20%. От среднего чека на 7 тысяч рублей владельцы баз отдыха подняли цены до 10-12 тысяч.

Здесь рост цен объясняют увеличением издержек. Чтобы сохранить лояльность гостей, глэмпинг вынужден запускать разные акции.

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