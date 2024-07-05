В Тюмени все чаще ломаются китайские авто, а нелегальные мигранты бегут из области

В Тюмени вынесли приговор учителю истории за то, что он вел непотребные переписки со своими учениками. Всего по материалам дела у обвиняемого скопилось три эпизода. Между тем коллеги учителя из поселка Молодежный не верили в вину педагога, говорив, что его кто-то оклеветал. Некоторые даже решили попробовать собрать деньги на адвоката.