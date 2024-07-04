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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Тюмени поют запрещенные песни, строят дороги на кладбище и чуть не сгорели дети.

В Тюмени поют запрещенные песни, строят дороги на кладбище и чуть не сгорели дети

4 июля 2024, 13:02
Фото: 1MI
В Тюмени поют запрещенные песни, строят дороги на кладбище и чуть не сгорели дети.
Дайджест событий в Тюменской области за 4 июля.
Сюжет
Дети

Арест сына депутата

По подозрению в получении взятки в Москве арестовали исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Предполагается, что он связан с коррупционным делом замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова. В СИЗО Ник будет сидеть также, как и другие фигуранты — архитектор проекта «Проектстройсервис» Эдуард Полянский и руководитель компании Максим Лясин.

Сына депутата Тюменской облдумы арестовали в Москве за взятку
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Мошенники не спят

У тюменцев продолжают обманным путем похищать крупные суммы. Только за июнь мошенники обогатились на 166,5 миллиона рублей. Одна из жертв перевела злоумышленнику 6,3 миллиона, поверив, что ей звонят из ФСБ.

Мошенники украли у тюменцев почти 170 млн рублей за месяц
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Дети в опасности

Жизнь четверых детей едва не унес пожар, произошедший в деревне Анисимовка. Многодетные родители уехали в лес и оставили ребятишек под присмотром старшей 16-летней дочери. Пока взрослых не было дома, произошло короткое замыкание и сработал пожарный извещатель. Дети проснулись и успели выбежать из горящего дома.

Четверо детей едва не погибли при пожаре в тюменской деревне
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Новые дороги города мертвых

На территории кладбища Червишевское-5 за 50,6 миллиона рублей построят новые дороги. Пока только объявлена закупка, срок выполнения работ — до 31 октября.

На кладбище в Тюмени построят дороги за 50 миллионов рублей
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Запретная серенада

Молодые тюменцы устроили в Зареке ночной концерт с песнями под гитару. Однако громкость и репертуар не особо оценили местные жители. Проснувшихся возмутила песня «Наше лето» исполнителя «Валентин Стрыкало», ведь после начала СВО творчество коллектива было де-факто запрещено, а музыканту запретили въезд в Россию.

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