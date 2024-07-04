В Тюмени поют запрещенные песни, строят дороги на кладбище и чуть не сгорели дети.

По подозрению в получении взятки в Москве арестовали исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Предполагается, что он связан с коррупционным делом замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова. В СИЗО Ник будет сидеть также, как и другие фигуранты — архитектор проекта «Проектстройсервис» Эдуард Полянский и руководитель компании Максим Лясин.