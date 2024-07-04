В Тюмени поют запрещенные песни, строят дороги на кладбище и чуть не сгорели дети.

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По подозрению в получении взятки в Москве арестовали исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Предполагается, что он связан с коррупционным делом замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова. В СИЗО Ник будет сидеть также, как и другие фигуранты — архитектор проекта «Проектстройсервис» Эдуард Полянский и руководитель компании Максим Лясин.
У тюменцев продолжают обманным путем похищать крупные суммы. Только за июнь мошенники обогатились на 166,5 миллиона рублей. Одна из жертв перевела злоумышленнику 6,3 миллиона, поверив, что ей звонят из ФСБ.
Жизнь четверых детей едва не унес пожар, произошедший в деревне Анисимовка. Многодетные родители уехали в лес и оставили ребятишек под присмотром старшей 16-летней дочери. Пока взрослых не было дома, произошло короткое замыкание и сработал пожарный извещатель. Дети проснулись и успели выбежать из горящего дома.
На территории кладбища Червишевское-5 за 50,6 миллиона рублей построят новые дороги. Пока только объявлена закупка, срок выполнения работ — до 31 октября.
Молодые тюменцы устроили в Зареке ночной концерт с песнями под гитару. Однако громкость и репертуар не особо оценили местные жители. Проснувшихся возмутила песня «Наше лето» исполнителя «Валентин Стрыкало», ведь после начала СВО творчество коллектива было де-факто запрещено, а музыканту запретили въезд в Россию.