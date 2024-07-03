В Тюмени произошла перестрелка между диаспорами, а на объездной перевернулся грузовик

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Тюменская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу камер на дорогах. 960 средств автофиксации с помощью фото и видео установлено в регионе. Такой объем технического оснащения на дорогах региона позволил ему занять 9 место в общероссийском рейтинге.
Девятое место Тюменской области присудили эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг». Примечательно, что у нас в регионе примерно на 100 камер меньше, чем в Ленинградской области. Однако с Московской областью разница превышает 1000 единиц технического оборудования.
В Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. По предварительным данным, снесена часть ограждения, которая закрывает магистраль от тротуара. Большегруз «Шаман» опрокинулся на бок и также получил повреждения.
В депздраве рассказали, что водителю оказали помощь на месте. В результате ДТП повреждено множество автомобилей. Обстоятельства выясняются.
В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении двух 26-летних местных жителей. Их обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору.
По версии следствия, в ночь на 19 июня мужчины распивали алкоголь в квартире на Шаурова, но во время застолья между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемые решили убить приятеля. Мужчины избили его, а после перенесли в безлюдное место возле водоема. После очередного избиения они погрузили голову приятеля под воду и удерживали до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.
В Тюмени диаспоры устроили драку со стрельбой возле «Окея». На парковке возле гипермаркета собрались около 50 человек. Причиной произошедшего мог стать конфликт между представителями одной из диаспор и активистами.
По данным источников, причиной произошедшего мог стать конфликт между активистами и представителями одной из диаспор. Полицейские уже возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК. Представители «Русской общины», которых местные подозревают в разборках, сообщили «Нашему городу», что не причастны к этому инциденту.
Цены на обслуживание домов, сданных в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года, сильно разнятся. Минимальная стоимость обслуживания за квадратный метр составляет 40,34 рубля, максимальная — 74,25 рубля.
При том, иногда приходится сверху оплачивать вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и охрану дома. Случается, что о дополнительной плате за подобные услуги новоселы узнают лишь после подписания договора. При реализации такого сценария, итоговая стоимость в платежке может вырасти еще на 16%.
Источники в управляющих компаниях Тюмени эту информацию подтвердили и также отметили, что сумма тарифа может вырасти из-за удорожания работ подрядчиков.