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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Тюмени произошла перестрелка между диаспорами, а на объездной перевернулся грузовик

В Тюмени произошла перестрелка между диаспорами, а на объездной перевернулся грузовик

3 июля 2024, 14:17
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 3 июля
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Итоги

Тюмень — в числе лидеров по камерам на дорогах

Тюменская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу камер на дорогах. 960 средств автофиксации с помощью фото и видео установлено в регионе. Такой объем технического оснащения на дорогах региона позволил ему занять 9 место в общероссийском рейтинге.

Девятое место Тюменской области присудили эксперты исследовательского агентства «ПромРейтинг». Примечательно, что у нас в регионе примерно на 100 камер меньше, чем в Ленинградской области. Однако с Московской областью разница превышает 1000 единиц технического оборудования.

Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
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На Федюнинского перевернулся грузовик

В Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. По предварительным данным, снесена часть ограждения, которая закрывает магистраль от тротуара. Большегруз «Шаман» опрокинулся на бок и также получил повреждения.

В депздраве рассказали, что водителю оказали помощь на месте. В результате ДТП повреждено множество автомобилей. Обстоятельства выясняются.

На Федюнинского в Тюмени опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали. ВИДЕО
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Тюменцы утопили приятеля

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении двух 26-летних местных жителей. Их обвиняют в убийстве, совершенном по предварительному сговору.

По версии следствия, в ночь на 19 июня мужчины распивали алкоголь в квартире на Шаурова, но во время застолья между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемые решили убить приятеля. Мужчины избили его, а после перенесли в безлюдное место возле водоема. После очередного избиения они погрузили голову приятеля под воду и удерживали до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.

Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры
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У гипермаркета в Тюмени произошла перестрелка

В Тюмени диаспоры устроили драку со стрельбой возле «Окея». На парковке возле гипермаркета собрались около 50 человек. Причиной произошедшего мог стать конфликт между представителями одной из диаспор и активистами.

По данным источников, причиной произошедшего мог стать конфликт между активистами и представителями одной из диаспор. Полицейские уже возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК. Представители «Русской общины», которых местные подозревают в разборках, сообщили «Нашему городу», что не причастны к этому инциденту.

В Тюмени диаспоры устроили драку со стрельбой возле «Окея». ВИДЕО
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Средний тариф содержания новостроек в Тюмени превысил 50 рублей

Цены на обслуживание домов, сданных в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года, сильно разнятся. Минимальная стоимость обслуживания за квадратный метр составляет 40,34 рубля, максимальная — 74,25 рубля.

При том, иногда приходится сверху оплачивать вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и охрану дома. Случается, что о дополнительной плате за подобные услуги новоселы узнают лишь после подписания договора. При реализации такого сценария, итоговая стоимость в платежке может вырасти еще на 16%.

Источники в управляющих компаниях Тюмени эту информацию подтвердили и также отметили, что сумма тарифа может вырасти из-за удорожания работ подрядчиков.

Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
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