В Тюмени произошла перестрелка между диаспорами, а на объездной перевернулся грузовик

По версии следствия, в ночь на 19 июня мужчины распивали алкоголь в квартире на Шаурова, но во время застолья между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемые решили убить приятеля. Мужчины избили его, а после перенесли в безлюдное место возле водоема. После очередного избиения они погрузили голову приятеля под воду и удерживали до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.