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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Тюменская чиновница «выгуляла» сумку за полмиллиона, а врачам урезали зарплаты

Тюменская чиновница «выгуляла» сумку за полмиллиона, а врачам урезали зарплаты

16 мая 2024, 16:32
Фото: Изображение Midjourney
Итоги дня в Тюменской области за 16 мая
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Продолжается эвакуация

В Тюменской области остается напряженной паводковая ситуация. Большая вода подобралась к Вагайскому району. Так, в селе Большой Карагай сегодня прорвало дамбу. Глава муниципалитета Сергей Сидоренко призвал земляков собирать сумки и эвакуироваться. В пункте временного размещения сейчас находится 13 человек. Отмечается, что сохраняется угроза подтопления соседних населенных пунктов.

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Настоящая ли?

А вот заместитель мэра Тюмени Ирина Чудова сумку уже собрала — на официальном мероприятии ее заметили с модным аксессуаром от французского бренда за полмиллиона рублей. Правда истинные ценители прекрасного сразу подметили, что сумка вряд ли оригинальная, потому как логотип находится в неправильном месте.

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Прокуратура в деле

К слову, врачам областной больницы №15 из Нижней Тавды может не хватить денег и на качественную «реплику» французской сумки. Выяснилось, что главной причиной, по которой медперсонал накануне массово написал заявления на увольнение, стало необоснованное сокращение зарплат от 5 до 20 тысяч рублей. В дело уже вмешалась прокуратура, а в депздраве заверили, что «вопросы решаемы» и сельские жители не останутся без качественной медицинской помощи.

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Перепрофилировался

Бывший футболист клуба «Тюмень» Вячеслав Бардыбахин, в настоящее время выступающий за ФК «Енисей» попробовал себя в боях без правил. Об этом сообщили жители Красноярска. Футболист угодил в скандал с дракой на базе отдыха, где отдыхал с товарищами по команде. Компания вела себя шумно, за что им сделали замечание. В ответ футболист накинулся с кулаками на любителей спокойного отдыха, а позже, якобы, пытался откупиться суммой денег. Будут ли футболисты привлечены к какой-либо ответственности пока неизвестно. Администрация «Енисея» встала на сторону своих спортсменов, заявив, что конфликт спровоцировали не они.

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Моя хата с краю

Не менее громкий скандал произошел в Уватском районе. Там местная жительница Александра судится с главой Соровского сельского поселения из-за оскорблений в свой адрес. После того, как тюменка пожаловалась в социальных сетях на качество воды из крана, чиновница Светлана Бондаренко позвонила оппонентке и обозвала ее гнилью и «алкашкой». Вдобавок, мэр указала Александре, что она платит за воду ресурсоснабжающей организации, поэтому спрос должен быть с них.

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