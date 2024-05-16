Тюменская чиновница «выгуляла» сумку за полмиллиона, а врачам урезали зарплаты

Бывший футболист клуба «Тюмень» Вячеслав Бардыбахин, в настоящее время выступающий за ФК «Енисей» попробовал себя в боях без правил. Об этом сообщили жители Красноярска. Футболист угодил в скандал с дракой на базе отдыха, где отдыхал с товарищами по команде. Компания вела себя шумно, за что им сделали замечание. В ответ футболист накинулся с кулаками на любителей спокойного отдыха, а позже, якобы, пытался откупиться суммой денег. Будут ли футболисты привлечены к какой-либо ответственности пока неизвестно. Администрация «Енисея» встала на сторону своих спортсменов, заявив, что конфликт спровоцировали не они.