На кладбище в Тюмени построят дороги за 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На территории кладбища Червишевское-5 в Тюмени построят дороги. На это выделили 50.6 миллиона рублей, указано в тендере на Госзакупках.
«Выполнение работ по строительству автомобильных дорог на территории муниципальных кладбищ, в рамках реализации проекта „Строительство кладбищ города Тюмени. 3 этап строительства. Червишевское-5“», — говорится в описании закупки.
Сейчас власти ищут подрядчика, его определят 11 июля. Построить дороги он будет должен до 31 октября.
Ранее «Наш город» писал, что в селе Исетского района построили современный ФАП. В здании просторные кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ и процедурный кабинет.