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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:22

На кладбище в Тюмени построят дороги за 50 миллионов рублей

На кладбище в Тюмени построят дороги за 50 миллионов рублей

4 июля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Сейчас власти ищут подрядчика, который займется строительством. Дороги он будет должен построить до конца октября.

На территории кладбища Червишевское-5 в Тюмени построят дороги. На это выделили 50.6 миллиона рублей, указано в тендере на Госзакупках.

«Выполнение работ по строительству автомобильных дорог на территории муниципальных кладбищ, в рамках реализации проекта „Строительство кладбищ города Тюмени. 3 этап строительства. Червишевское-5“», — говорится в описании закупки.
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Сейчас власти ищут подрядчика, его определят 11 июля. Построить дороги он будет должен до 31 октября.

Ранее «Наш город» писал, что в селе Исетского района построили современный ФАП. В здании просторные кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ и процедурный кабинет.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Кладбище#Строительство дорог#Дорожное строительство#Подрядчик
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