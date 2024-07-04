Из-за жары в Тюмени вырос спрос на груминг

Спрос на услуги по уходу за питомцами вырос в Тюмени на 120% за полгода, а предложений от мастеров стало больше на 44%. На рост спроса повлияла и летняя жара. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что с мая тюменцы стали пользоваться услугами грумеров на 51% чаще.