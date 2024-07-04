nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Из-за жары в Тюмени вырос спрос на груминг

Из-за жары в Тюмени вырос спрос на груминг

4 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Грумеры предоставляют целый комплекс услуг, который помогает кошкам и собакам легче перенести жару. В ответ на высокий спрос, в Тюмени стало больше мастеров.

Спрос на услуги по уходу за питомцами вырос в Тюмени на 120% за полгода, а предложений от мастеров стало больше на 44%. На рост спроса повлияла и летняя жара. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что с мая тюменцы стали пользоваться услугами грумеров на 51% чаще.

Еще одна популярная услуга — профессиональное вычесывание шерсти. Летом горожане стали пользоваться ей на 19% чаще. Эта процедура направлена на профилактику различных заболеваний у питомцев, а также на избавление одежды и мебели от шерсти.

«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Узнать подробнее

Также тюменцы стали чаще обращаться к мастерам дрессировки и кинологам — спрос на их услуги вырос за год на 133% и 48% соответственно. Эти специалисты помогают собачникам регулировать поведение своих питомцев, обучать их командам и социальным навыкам.

Аналитики отметили, что с ростом спроса в Тюмени увеличилось количество мастеров. Они рекомендуют тщательно изучать объявления и обращаться к специалистам, которые регулярно получают положительные отзывы.

Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что тюменец попытался задушить свою кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение. Сейчас здоровьем животного занимаются волонтеры.

Читайте также:
Бывший боксер избил танцора в тюменском бареНа территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из АрменииМедики и охранники попали под сокращение в Тюменской области
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Собаки#Новости тюмени#Кошки#Домашние животные#Услуги#Жара#Кот#Авито
Подпишитесь
Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?
Сегодня, 07:37
Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?
Сегодня, 08:27
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Сегодня, 09:27
Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?
Сегодня, 08:07
Стаканчик по цене килограмма мяса: сколько стоит земляника в Тюмени?
Сегодня, 05:06
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Вчера, 07:02