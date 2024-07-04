Из-за жары в Тюмени вырос спрос на груминг

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Спрос на услуги по уходу за питомцами вырос в Тюмени на 120% за полгода, а предложений от мастеров стало больше на 44%. На рост спроса повлияла и летняя жара. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что с мая тюменцы стали пользоваться услугами грумеров на 51% чаще.
Еще одна популярная услуга — профессиональное вычесывание шерсти. Летом горожане стали пользоваться ей на 19% чаще. Эта процедура направлена на профилактику различных заболеваний у питомцев, а также на избавление одежды и мебели от шерсти.
Также тюменцы стали чаще обращаться к мастерам дрессировки и кинологам — спрос на их услуги вырос за год на 133% и 48% соответственно. Эти специалисты помогают собачникам регулировать поведение своих питомцев, обучать их командам и социальным навыкам.
Аналитики отметили, что с ростом спроса в Тюмени увеличилось количество мастеров. Они рекомендуют тщательно изучать объявления и обращаться к специалистам, которые регулярно получают положительные отзывы.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец попытался задушить свою кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение. Сейчас здоровьем животного занимаются волонтеры.