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Posted 28 июня, 12:46

Published 28 июня, 12:46

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Новый современный ФАП появился еще в одном тюменском селе

Новый современный ФАП появился еще в одном тюменском селе

28 июня 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
В селе Солобоево Исетского района открылся современный ФАП Областной больницы № 13. Медпункт построен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В новом здании просторные и светлые кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ, процедурный кабинет — все сделано с учетом потребностей пациентов и удобства сотрудников. Жители села Солобоево могут получить лечение без поездки в районный центр, в комфортных условиях.

«Мы часто обращаемся к нашему фельдшеру, конечно, получать лечение в новых условиях на много комфортнее, чем на старом ФАП. Чаще всего обращаемся по поводу заболеваний детей, хорошо, что не нужно ехать в районный центр за лечением и справкой», — рассказал Иван Бызов, пациент Солоблевского ФАП.

С апреля 2024 года ФАП посетили более 1500 человек. Пациентами ФАПа являются и взрослые и пожилые люди, беременные и дети всех возрастов. Из общего числа пациентов специалистом осмотрено 11 детей до года и 245 школьников.

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