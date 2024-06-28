Новый современный ФАП появился еще в одном тюменском селе

«Мы часто обращаемся к нашему фельдшеру, конечно, получать лечение в новых условиях на много комфортнее, чем на старом ФАП. Чаще всего обращаемся по поводу заболеваний детей, хорошо, что не нужно ехать в районный центр за лечением и справкой», — рассказал Иван Бызов, пациент Солоблевского ФАП.