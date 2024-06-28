Новый современный ФАП появился еще в одном тюменском селе

Posted 28 июня, 12:46
Published 28 июня, 12:46
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
В новом здании просторные и светлые кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ, процедурный кабинет — все сделано с учетом потребностей пациентов и удобства сотрудников. Жители села Солобоево могут получить лечение без поездки в районный центр, в комфортных условиях.
«Мы часто обращаемся к нашему фельдшеру, конечно, получать лечение в новых условиях на много комфортнее, чем на старом ФАП. Чаще всего обращаемся по поводу заболеваний детей, хорошо, что не нужно ехать в районный центр за лечением и справкой», — рассказал Иван Бызов, пациент Солоблевского ФАП.
С апреля 2024 года ФАП посетили более 1500 человек. Пациентами ФАПа являются и взрослые и пожилые люди, беременные и дети всех возрастов. Из общего числа пациентов специалистом осмотрено 11 детей до года и 245 школьников.