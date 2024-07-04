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Мошенники украли у тюменцев почти 170 млн рублей за месяц

Мошенники украли у тюменцев почти 170 млн рублей за месяц

4 июля 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney
Наибольшую сумму потеряла жительница Тюмени — 6.3 миллиона рублей. Женщине позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ.

За июнь мошенники украли у тюменцев 166.5 миллиона рублей. Максимальный ущерб был нанесен в первую неделю месяца: аферисты обманули 99 жителей региона и похитили у них более 59 миллионов рублей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко РБК Тюмень.

Максимальный ущерб в июне составил 6.3 миллиона рублей. Жительнице Тюмени позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ.

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В 2023 году было зафиксировано рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605. За два месяца 2024 года произошло уже 994 таких случая. Эксперт отметил, что большая часть киберпреступлений совершается на территории Тюмени, но из-за их специфики раскрываемость составляет всего 16%.

Ранее «Наш город» писал, что турфирма из Екатеринбурга обманула жительницу Тюмени. Женщина не может вернуть деньги за несостоявшийся тур в Стамбул.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Кража#Мошенники#Преступление#Аферисты
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