Мошенники украли у тюменцев почти 170 млн рублей за месяц

В 2023 году было зафиксировано рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605. За два месяца 2024 года произошло уже 994 таких случая. Эксперт отметил, что большая часть киберпреступлений совершается на территории Тюмени, но из-за их специфики раскрываемость составляет всего 16%.