Необычные облака заметили на ночном небе жители Тюмени. Что это значит?

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Как пояснил астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, данный вид облаков является самым высоким и образуется в мезосфере на высотах около 80 километров. Серебристый цвет они имеют за счет того, что их подсвечивают лучи Солнца, которое летом не опускается глубоко за горизонт.
«Серебристые облака можно увидеть только летом, в период „белых ночей“ в северной части неба после полуночи. В прошлом году они появились у нас довольно поздно — в начале августа», — отметил астроном.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня жители Тюмени заметили в ночном небе десятки светящихся шаров. Горожане уже было поверили в НЛО, однако, выяснилось, что в небе над областной столицей были всего лишь мини-спутникы системы Starlink, запущенные с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX.