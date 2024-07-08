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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Жители Тюмени заметили на небе серебристые облака

Необычные облака заметили на ночном небе жители Тюмени. Что это значит?

8 июля 2024, 05:30
Фото: ВК Старая башня

Жители Тюмени заметили на небе серебристые облака

Свидетелями необычного природного явления тюменцы стали минувшей ночью. По словам горожан, серебристые облака они наблюдают уже второй с начала июля.

Как пояснил астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, данный вид облаков является самым высоким и образуется в мезосфере на высотах около 80 километров. Серебристый цвет они имеют за счет того, что их подсвечивают лучи Солнца, которое летом не опускается глубоко за горизонт.

Фото: ВК Старая башня
«Серебристые облака можно увидеть только летом, в период „белых ночей“ в северной части неба после полуночи. В прошлом году они появились у нас довольно поздно — в начале августа», — отметил астроном.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня жители Тюмени заметили в ночном небе десятки светящихся шаров. Горожане уже было поверили в НЛО, однако, выяснилось, что в небе над областной столицей были всего лишь мини-спутникы системы Starlink, запущенные с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления
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