Необычные облака заметили на ночном небе жители Тюмени. Что это значит?

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня жители Тюмени заметили в ночном небе десятки светящихся шаров. Горожане уже было поверили в НЛО, однако, выяснилось, что в небе над областной столицей были всего лишь мини-спутникы системы Starlink, запущенные с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX.