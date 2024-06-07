Под Тюменью бушуют смерчи, а пропавших в лесу детей до сих пор не могут найти

Волонтеры и специалисты до сих пор не могут найти пропавших детей, ушедших вместе с дедом в лес. Общая территория поисков уже составила более тысячи километров. Следы пропавших при этом находят даже в Свердловской области, а на еще одном участке нашли подозрительного медведя, который что-то охранял.