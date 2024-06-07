Под Тюменью бушуют смерчи, а пропавших в лесу детей до сих пор не могут найти

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Тюменскую область внезапно накрыл самый настоящий смерч! Пришел он в Бердюжье, снося все на своем пути. У домов слетала кровля, люди прятались в подвалах, а сам торнадо прошелся вокруг поселка, внутрь почти не заходя.
Появился смерч из-за сильной влаги в воздухе и резкой перемены ветра. Такой природный катаклизм для Тюмени — явление уникальное.
При этом глава района уже пообещал всем жителям района компенсации полученного ущерба. Сейчас как раз идет подсчет общего урона поселку.
В Тюмени задержали террориста, планировавшего подорвать железную дорогу. Вычислили и задержали его сотрудники ФСБ. Планировал он вместе с другими членами ОПГ сделать так, чтобы поезд сошел с рельс. При этом само задержание попало на видео.
Координировали действия террористы в мессенджере. Сейчас исполнитель заключен под стражу. Грозит ему до 20 лет тюрьмы.
Цены на свежие ягоды в Тюмени выросли на 50%. Причиной подорожания стали заморозки, нагрянувшие ранее в регион и на юг России.
Отметим, сегодня в тюменских магазинах килограмм свежей клубники превышает 1 тысячу рублей, замороженные ягоды стоят 300-360 рублей. Черешню продают по 600-750 рублей за килограмм, свежая вишня стоит в пределах 600-650 рублей.
Связывают это не только с холодным маем и общей неблагоприятной погодой, но и с общим неурожаем.
Волонтеры и специалисты до сих пор не могут найти пропавших детей, ушедших вместе с дедом в лес. Общая территория поисков уже составила более тысячи километров. Следы пропавших при этом находят даже в Свердловской области, а на еще одном участке нашли подозрительного медведя, который что-то охранял.
К поискам уже подключили авиатехнику и несколько сотен человек, но пока безрезультатно. Дело на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Область поиска, тем временем, уже разрослась до 20 километров.
На трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер. Ехал он на допустимой скорости на небольшом мотоцикле, но не справился с управлением и погиб.
По предварительной информации, он ехал через Тюмень в Екатеринбург на рок-концерт. Причиной смерти стал удар о металлическую балку при падении с мотоцикла.