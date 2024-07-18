Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Владельцы загородных дач и хозяйств в черте города в этом году остались без части урожая. Особенно активными в этом году были бабочки-капустницы, паутинные клещи и тля.
«Сначала все кусты жимолости поели, сейчас опять толпы на каждом кусте. Попали под удар уже яблоня и малина. Обработаешь один раз, а потом дождь все смоет и они тут как тут», — поделилась горем с «Нашим городом» дачница Мария Карпова.
Как говорит доктор биологических наук Валентина Тузова, рост популяций насекомых в этом году вызван более благоприятной для размножения климатической обстановкой. А потому на фоне прошлого особо сухого летнего сезона, насекомых в два, а то и в три раза больше.
«У нас достаточно влажно в этом году, это хорошая среда для насекомых. Нельзя сказать, что их слишком много, это норма для экосистемы, но, а для дачников горе», — говорит биолог.
Вместе с тем горожане также жалуются на обилие кровососущих насекомых в городе, которые также расплодились благодаря комфортным климатическим условиям.