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Тюменские дачники пожаловались на нашествия насекомых.

Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых

18 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Тюменские дачники пожаловались на нашествия насекомых.

Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых

В этом году тюменские огородники столкнулись с особенно интенсивными и активными волнами нашествия насекомых. Так, сначала клещи активно поедали кусты жимолости, а сейчас вредители атакуют малину и яблони.

Владельцы загородных дач и хозяйств в черте города в этом году остались без части урожая. Особенно активными в этом году были бабочки-капустницы, паутинные клещи и тля.

«Сначала все кусты жимолости поели, сейчас опять толпы на каждом кусте. Попали под удар уже яблоня и малина. Обработаешь один раз, а потом дождь все смоет и они тут как тут», — поделилась горем с «Нашим городом» дачница Мария Карпова.

Как говорит доктор биологических наук Валентина Тузова, рост популяций насекомых в этом году вызван более благоприятной для размножения климатической обстановкой. А потому на фоне прошлого особо сухого летнего сезона, насекомых в два, а то и в три раза больше.

«У нас достаточно влажно в этом году, это хорошая среда для насекомых. Нельзя сказать, что их слишком много, это норма для экосистемы, но, а для дачников горе», — говорит биолог.

Вместе с тем горожане также жалуются на обилие кровососущих насекомых в городе, которые также расплодились благодаря комфортным климатическим условиям.

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Ранее «Наш город» сообщал о о наиболее эффективных средствах для отпугивания кровососов.

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