В Тюмени объявили войну наливайкам, а рестораны города кормят людей опасным мясом

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Правительство страны наделило регионы правом ограничивать продажу алкоголя в так называемых «наливайках». Депутаты Тюменской областной Думы уже выдвинули соответствующий законопроект. Речь идет о запрете продажи алкоголя разным кафе, в которые поздно вечером приходят за спиртным потенциальные дебоширы. Перебрав со спиртным, многие из них как раз начинают скандалы и даже драки.
Однако привести запрет наливаек может привести к неприятным последствиям. По словам представителей бизнеса, которые держать при себе наливайки, основная доля их выручки идет как раз с ночных продаж. Без них они лишатся большей части дохода.
Ну, а эксперты боятся, что может начаться «сухой закон». Люди, не имея возможности выпить вечером, начнут искать места, где наливают втихую. Собираясь там большими толпами, концентрация насилия между выпивающими может только увеличиться.
С 438-летием Тюмени жителей областной столицы в этом году поздравит экс-участник группы «БиС», исполнитель некогда популярной песни «Катя, возьми телефон» Влад Соколовский.
Кроме того, уже с утра в день праздника в Тюмени начнут праздничные мероприятия, запланировано проведение викторин, выступления профессиональных артистов и талантливых вокалистов Тюмени, работа интерактивных площадок.
Так например, в сквере кошек пройдет «Пикник книг». Приедут в Тюмень десятки известных писателей, организуя интерактивные площадки.
На площади у Технопарка пройдет шестой Парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.
На трассе под Тобольском в ДТП погибла 10-летняя девочка. Машина, в которой ехал ребенок, перевернулась, и улетела в кювет. Ехала семья из 4 человек на такси. Старшая дочь не выжила, погибнув на месте. Ее шестилетний и годовалый братья серьезно не пострадали. Мать ребенка получила травмы средней тяжести, как и водитель такси.
Предварительно сообщается, что водитель не справился с управлением.
В шести ресторанах Тюмени людям подавали блюда с опасным мясом. На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. В них готовили блюда из подозрительной говядины, баранины и конины. У четырех шашлычных и двух кафе не было документов на говядину, свинину, рыбу и конину. Это может означать, что мясо могло прийти откуда угодно и заражено опасными инфекциями.
Информацию о нарушениях передали в тюменский Роспотребнадзор. Продукцию из заведений изъяли.
В Тюменской области военный комиссар передал мошенникам более 5 миллионов рублей. Сообщили об этом в УМВД по Тюменской области. Какая схема была использована и как аферисты смогли обмануть жертву — до сих пор неизвестно.