В Тюмени объявили войну наливайкам, а рестораны города кормят людей опасным мясом

В шести ресторанах Тюмени людям подавали блюда с опасным мясом. На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. В них готовили блюда из подозрительной говядины, баранины и конины. У четырех шашлычных и двух кафе не было документов на говядину, свинину, рыбу и конину. Это может означать, что мясо могло прийти откуда угодно и заражено опасными инфекциями.