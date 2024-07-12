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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Тюмени объявили войну наливайкам, а рестораны города кормят людей опасным мясом

В Тюмени объявили войну наливайкам, а рестораны города кормят людей опасным мясом

12 июля 2024, 14:07
Фото: 1MI
Стало известно, кто выступит на Дне города в Тюмени, тюменское правительство начинает бороться с наливайками, а в нескольких ресторанах города людей кормили опасным мясом. Итоги 12 июля в «Нашем городе».
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Итоги

Война с наливайками

Правительство страны наделило регионы правом ограничивать продажу алкоголя в так называемых «наливайках». Депутаты Тюменской областной Думы уже выдвинули соответствующий законопроект. Речь идет о запрете продажи алкоголя разным кафе, в которые поздно вечером приходят за спиртным потенциальные дебоширы. Перебрав со спиртным, многие из них как раз начинают скандалы и даже драки.

Однако привести запрет наливаек может привести к неприятным последствиям. По словам представителей бизнеса, которые держать при себе наливайки, основная доля их выручки идет как раз с ночных продаж. Без них они лишатся большей части дохода.

Ну, а эксперты боятся, что может начаться «сухой закон». Люди, не имея возможности выпить вечером, начнут искать места, где наливают втихую. Собираясь там большими толпами, концентрация насилия между выпивающими может только увеличиться.

Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?
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Хедлайнер дня города

С 438-летием Тюмени жителей областной столицы в этом году поздравит экс-участник группы «БиС», исполнитель некогда популярной песни «Катя, возьми телефон» Влад Соколовский.

Кроме того, уже с утра в день праздника в Тюмени начнут праздничные мероприятия, запланировано проведение викторин, выступления профессиональных артистов и талантливых вокалистов Тюмени, работа интерактивных площадок.

Так например, в сквере кошек пройдет «Пикник книг». Приедут в Тюмень десятки известных писателей, организуя интерактивные площадки.

На площади у Технопарка пройдет шестой Парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.

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Смертельное ДТП

На трассе под Тобольском в ДТП погибла 10-летняя девочка. Машина, в которой ехал ребенок, перевернулась, и улетела в кювет. Ехала семья из 4 человек на такси. Старшая дочь не выжила, погибнув на месте. Ее шестилетний и годовалый братья серьезно не пострадали. Мать ребенка получила травмы средней тяжести, как и водитель такси.

Предварительно сообщается, что водитель не справился с управлением.

В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка
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Мясо с сюрпризом

В шести ресторанах Тюмени людям подавали блюда с опасным мясом. На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. В них готовили блюда из подозрительной говядины, баранины и конины. У четырех шашлычных и двух кафе не было документов на говядину, свинину, рыбу и конину. Это может означать, что мясо могло прийти откуда угодно и заражено опасными инфекциями.

Информацию о нарушениях передали в тюменский Роспотребнадзор. Продукцию из заведений изъяли.

Развели не того

В Тюменской области военный комиссар передал мошенникам более 5 миллионов рублей. Сообщили об этом в УМВД по Тюменской области. Какая схема была использована и как аферисты смогли обмануть жертву — до сих пор неизвестно.

Мошенники развели тюменского военкома на миллионы рублей
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