В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Вчера вечером на 12 километре трассы Тобольск — Сетово — Елань в Тобольском районе автомобиль «Киа Рио» вылетел с дороги и перевернулся. В аварии погибла 10-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Еще четверо пассажиров — родители девочки, ее годовалый и 6-летний братья, получили травмы. 37-летний водитель такси не пострадал.
Всего в машине находились шесть человек. Были ли они пристегнуты — выясняется.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени столкнулись автобус и внедорожник. В аварии пострадал ребенок.