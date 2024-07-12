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В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка

В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка

12 июля 2024, 04:44
Фото: ГИБДД Тюменской области
Легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Родители девочки и ее младшие браться получили травмы.
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Дети

Вчера вечером на 12 километре трассы Тобольск — Сетово — Елань в Тобольском районе автомобиль «Киа Рио» вылетел с дороги и перевернулся. В аварии погибла 10-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Еще четверо пассажиров — родители девочки, ее годовалый и 6-летний братья, получили травмы. 37-летний водитель такси не пострадал.

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Всего в машине находились шесть человек. Были ли они пристегнуты — выясняется.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени столкнулись автобус и внедорожник. В аварии пострадал ребенок.

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