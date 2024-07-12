Известно имя приглашенной звезды на празднование Дня города в Тюмени

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В этом году тюменцы отметят День города 27 июля. В этот день в областной столице пройдут концерты, фестивали, театрализованные представления, спортивные соревнования, ярмарки и другие мероприятия. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы и начинающие артисты.
На Площади 400-летия города начнут работу праздничные площадки в рамках программы «Город сердцу дорог». Запланировано проведение викторин, выступления профессиональных артистов и талантливых вокалистов Тюмени, работа интерактивных площадок. Начало в 10:00.
На Площади возле городской администрации организуют город детства «Крылатые качели», наполненный различными активностями:
Начало в 10:00.
На Площади Солнца и в сквере Сибирских кошек состоится городской фестиваль «Пикник книг». Тюменцев и гостей города ждут более тридцати интерактивных площадок, в город приедут известные современные писатели, книжные блогеры и издатели российского уровня. Начало в 10:00.
На площади у Технопарка пройдет шестой Парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.
В этом году тема Парада приурочена к Году семьи. Для взрослых и детей будет предусмотрено множество интерактивов — гигантский бассейн с шариками и подарками, зоны для брендирования автомобиля красками и кастомизации футболок, а также экскурсия на знаменитом красном автобусе. Начало в 10:00.
На Центральной площади состоится фестиваль «Танцующий город». Мероприятие станет настоящим событием, объединившим профессиональных танцоров и новичков, мастеров своего дела и всех, кто просто неравнодушен к танцу. На фестивале выступят пары танцевальной группы «Формейшн Вера», которые продемонстрируют свое мастерство и пленят зрителей своими впечатляющими постановками.
Кроме того, для гостей фестиваля подготовлена насыщенная программа мастер-классов. Участники смогут попробовать свои силы в различных танцевальных направлениях под руководством опытных педагогов и хореографов.
На Цветном бульваре 27 июля пройдут фестивали «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар». Будут представлены лучшие мастера и ремесленники города Тюмени, а также мастера из таких городов, как Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, Нижняя Тавда, Екатеринбург, Тобольск и даже Салехард и Златоуст.
Гостям мероприятия будет предложено множество тематических площадок, каждая удивит своей оригинальностью и самобытностью.
Народное гулянье включит в себя:
Начало в 12:00.
На набережной Туры 27 июля состоятся спортивный фестиваль «Тюмень сильная», гостей которого помимо спортивных состязаний и конкурсов, ожидает увлекательная развлекательная программа.
Здесь же пройдет фестиваль уличной культуры «Уличная классика». Мероприятие объединит 300 спортсменов и тысячи зрителей. Гостей ждут состязания райдеров и атлетов по таким дисциплинам, как скалолазание, BMX, скейтбординг, кикскутер, ролики агрессив, чирлидинг, тамблинг и батутный фристайл. Начало в 11:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на празднование Дня города в Тюмени власти потратят более 20,5 миллиона рублей. Денежные средства пойдут, в том числе, на организацию праздничного салюта.