Известно имя приглашенной звезды на празднование Дня города в Тюмени

В этом году тема Парада приурочена к Году семьи. Для взрослых и детей будет предусмотрено множество интерактивов — гигантский бассейн с шариками и подарками, зоны для брендирования автомобиля красками и кастомизации футболок, а также экскурсия на знаменитом красном автобусе. Начало в 10:00.