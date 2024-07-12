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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Жителей Тюмени с Днем города поздравит певец Влад Соколовский

Известно имя приглашенной звезды на празднование Дня города в Тюмени

12 июля 2024, 07:28
Фото: 1MI

Жителей Тюмени с Днем города поздравит певец Влад Соколовский

С 438-летием Тюмени жителей областной столицы в этом году поздравит экс-участник группы «БиС», исполнитель некогда популярной песни «Катя, возьми телефон».

В этом году тюменцы отметят День города 27 июля. В этот день в областной столице пройдут концерты, фестивали, театрализованные представления, спортивные соревнования, ярмарки и другие мероприятия. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы и начинающие артисты.

На Площади 400-летия города начнут работу праздничные площадки в рамках программы «Город сердцу дорог». Запланировано проведение викторин, выступления профессиональных артистов и талантливых вокалистов Тюмени, работа интерактивных площадок. Начало в 10:00.

На Площади возле городской администрации организуют город детства «Крылатые качели», наполненный различными активностями:

  • Парад колясок
  • Детский концерт танцевальных и вокальных школ города Тюмени
  • Интеллектуальные, музыкальные, творческие, развлекательные, спортивные мероприятия со сладостями, мороженым и напитками.

Начало в 10:00.

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На Площади Солнца и в сквере Сибирских кошек состоится городской фестиваль «Пикник книг». Тюменцев и гостей города ждут более тридцати интерактивных площадок, в город приедут известные современные писатели, книжные блогеры и издатели российского уровня. Начало в 10:00.

На площади у Технопарка пройдет шестой Парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.

В этом году тема Парада приурочена к Году семьи. Для взрослых и детей будет предусмотрено множество интерактивов — гигантский бассейн с шариками и подарками, зоны для брендирования автомобиля красками и кастомизации футболок, а также экскурсия на знаменитом красном автобусе. Начало в 10:00.

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На Центральной площади состоится фестиваль «Танцующий город». Мероприятие станет настоящим событием, объединившим профессиональных танцоров и новичков, мастеров своего дела и всех, кто просто неравнодушен к танцу. На фестивале выступят пары танцевальной группы «Формейшн Вера», которые продемонстрируют свое мастерство и пленят зрителей своими впечатляющими постановками.

Кроме того, для гостей фестиваля подготовлена насыщенная программа мастер-классов. Участники смогут попробовать свои силы в различных танцевальных направлениях под руководством опытных педагогов и хореографов.

На Цветном бульваре 27 июля пройдут фестивали «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар». Будут представлены лучшие мастера и ремесленники города Тюмени, а также мастера из таких городов, как Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, Нижняя Тавда, Екатеринбург, Тобольск и даже Салехард и Златоуст.

Гостям мероприятия будет предложено множество тематических площадок, каждая удивит своей оригинальностью и самобытностью.

Народное гулянье включит в себя:

  • площадку «Хлебный базар» — торговля хлебобулочной продукцией тюменских производителей;
  • площадку «Русская горница» — проведение мастер-классов декоративно-прикладного творчества;
  • выставку-ярмарку мастеров народных промыслов и ремесел «Мастеровая слобода»;
  • фестиваль традиционных видов спорта «ЕРМАКОВЫ ИГРЫ»;
  • площадку Государственного аграрного университета Северного Зауралья «Крестьянское подворье».

Начало в 12:00.

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На набережной Туры 27 июля состоятся спортивный фестиваль «Тюмень сильная», гостей которого помимо спортивных состязаний и конкурсов, ожидает увлекательная развлекательная программа.

Здесь же пройдет фестиваль уличной культуры «Уличная классика». Мероприятие объединит 300 спортсменов и тысячи зрителей. Гостей ждут состязания райдеров и атлетов по таким дисциплинам, как скалолазание, BMX, скейтбординг, кикскутер, ролики агрессив, чирлидинг, тамблинг и батутный фристайл. Начало в 11:00.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на празднование Дня города в Тюмени власти потратят более 20,5 миллиона рублей. Денежные средства пойдут, в том числе, на организацию праздничного салюта.

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