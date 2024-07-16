В Тюмени ждут автобусов с кондиционерами, а в области уже пошли грибы

Мэр Тюмени Максим Афанасьев дал большое интервью телеканалу «ГТРК-регион-Тюмень». Касалось оно вопроса автобусов и общественного транспорта. В первую очередь речь зашла об автобусах с кондиционерами. По словам главы города, их в городе появится больше, но не так скоро, как хотелось бы. Все дело в том, что в городском бюджете денег на них пока нет.