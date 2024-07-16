В Тюмени ждут автобусов с кондиционерами, а в области уже пошли грибы

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев может занять пост сенатора от Тюменской области. Выдвинуть его кандидатуру, согласно инсайдерам, должен губернатор региона Александр Моор. По информации источников, Якушев может занять кресло вице-спикера верхней палаты Совета Федерации вместо Андрея Турчака, который сейчас назначен ВРИО губернатора республики Алтай.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев дал большое интервью телеканалу «ГТРК-регион-Тюмень». Касалось оно вопроса автобусов и общественного транспорта. В первую очередь речь зашла об автобусах с кондиционерами. По словам главы города, их в городе появится больше, но не так скоро, как хотелось бы. Все дело в том, что в городском бюджете денег на них пока нет.
Также Афанасьев подчеркнул, что если в общественном транспорте имеется система кондиционирования воздуха, то она должна работать при жаркой погоде. В случае сбоев в работе кондиционеров (неисправности) их в кратчайшие сроки ликвидируют специалисты.
В зоне СВО погиб Вагайского района Рауфат Марганов. Он отправился на боевое задание в конце апреля на Авдеевском направлении в ДНР и с тех пор не выходил на связь. Гибель бойца подтвердили в администрации Вагайского района.
Церемония прощания и похороны военного состоятся 18 июля в селе Черное.
В департаменте здравоохранения Тюменской области назвали главную причину, по которой умирают жители региона. Ей стала проблема с сердцем у обоих полов. Чаще всего мужчины умирают от ишемической болезни сердца, как и женщины. При этом у первых в самых распространенных причинах находятся несчастные случаи, отравления, самоубийства, убийства и утопления, а также новообразования. У женщин же кроме сердца выделяют заболевания нервной системы и новообразования.
Жители области начали активно делиться результатами походов по грибы в своих социальных сетях. По словам многих любителей собирать грибы, набрать уже сейчас можно целое ведро.
При этом тех, кто все-таки возьмется за тихую охоту, предупреждают, что смотреть при сборе на грибы нужно внимательно. Около 30% из них могут оказаться червивыми.