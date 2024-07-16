Якушева могут назначить сенатором от Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России» в июне этого года. Также он продолжает исполнять обязанности полпреда — этот пост он занимает с ноября 2020 года.