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Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области

Якушева могут назначить сенатором от Тюменской области

16 июля 2024, 04:55
Фото: 1MI

Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев может занять пост сенатора от Тюменской области.

Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента России. По данным инсайдеров, его выдвижение на данную должность инициирует губернатор тюменского региона Александр Моор, пишут Ведомости.

По информации источников, Якушев может занять кресло вице-спикера верхней палаты Совета Федерации. Ранее эту должность занимал экс-секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В настоящее время он назначен врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее «Наш Город» писал, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России» в июне этого года. Также он продолжает исполнять обязанности полпреда — этот пост он занимает с ноября 2020 года.

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