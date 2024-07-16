Якушева могут назначить сенатором от Тюменской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента России. По данным инсайдеров, его выдвижение на данную должность инициирует губернатор тюменского региона Александр Моор, пишут Ведомости.
По информации источников, Якушев может занять кресло вице-спикера верхней палаты Совета Федерации. Ранее эту должность занимал экс-секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В настоящее время он назначен врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак.
Ранее «Наш Город» писал, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России» в июне этого года. Также он продолжает исполнять обязанности полпреда — этот пост он занимает с ноября 2020 года.