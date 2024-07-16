Сотни гектаров леса продаст Тюменское правительство

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:45
В документе указано, что стоимость участков варьируется от до 495,7 тысячи рублей до 2,8 миллиона рублей.
«Провести в электронной форме торги на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Цель — заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — говорится в тексте приказа директора департамента.
Известно, что на участках растет древесина различных пород, в том числе ель, кедр, пихта, береза, осина, сосна. Указано, что сырье может быть пущено как на коммерческие цели, так и на дрова.
Торги запланированы на 15 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырубят порядка 1,6 тысячи деревьев. В настоящее время власти ищут подрядную организацию, которая займется данной работой. На эти цели из бюджета потратят более 6 миллионов рублей.