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В Тюменской области на продажу выставлены семь лесных участков

Сотни гектаров леса продаст Тюменское правительство

16 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI

В Тюменской области на продажу выставлены семь лесных участков

Семь участков леса в Уватском районе площадью от 8,5 до 50 гектаров выставил на продажу департамент лесного комплекса Тюменской области. Приказ о проведении размещен на сайте правительства региона.

В документе указано, что стоимость участков варьируется от до 495,7 тысячи рублей до 2,8 миллиона рублей.

«Провести в электронной форме торги на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Цель — заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — говорится в тексте приказа директора департамента.

Известно, что на участках растет древесина различных пород, в том числе ель, кедр, пихта, береза, осина, сосна. Указано, что сырье может быть пущено как на коммерческие цели, так и на дрова.

Торги запланированы на 15 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырубят порядка 1,6 тысячи деревьев. В настоящее время власти ищут подрядную организацию, которая займется данной работой. На эти цели из бюджета потратят более 6 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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