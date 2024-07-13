1,5 тысячи деревьев отправят под снос в Тюмени

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
Согласно документации, подрядная организация должна выполнить работы по сносу зеленых насаждений в городе в срок до 10 декабря 2024 года. В областной столице под вырубку пойдут сосны, березы, ели, ивы, тополя, липы, пихты, яблони, рябины, клены, дубы, черемухи и другие деревья.
На выполнение работ по сносу зеленых насаждений власти потратят 6,2 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке будут принимать до 15 июля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить в городе тополя. На их месте мэр намерен высадить другие деревья.