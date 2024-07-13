1,5 тысячи деревьев отправят под снос в Тюмени

Согласно документации, подрядная организация должна выполнить работы по сносу зеленых насаждений в городе в срок до 10 декабря 2024 года. В областной столице под вырубку пойдут сосны, березы, ели, ивы, тополя, липы, пихты, яблони, рябины, клены, дубы, черемухи и другие деревья.