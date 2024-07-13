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В Тюмени вырубят более 1 600 сосен, рябин и яблонь

1,5 тысячи деревьев отправят под снос в Тюмени

13 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Тюмени вырубят более 1 600 сосен, рябин и яблонь

В Тюмени снесут более 1,6 тысячи деревьев. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.

Согласно документации, подрядная организация должна выполнить работы по сносу зеленых насаждений в городе в срок до 10 декабря 2024 года. В областной столице под вырубку пойдут сосны, березы, ели, ивы, тополя, липы, пихты, яблони, рябины, клены, дубы, черемухи и другие деревья.

На выполнение работ по сносу зеленых насаждений власти потратят 6,2 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке будут принимать до 15 июля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить в городе тополя. На их месте мэр намерен высадить другие деревья.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Вырубка деревьев#Тюменская область#Новости тюмени#Госзакупки
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