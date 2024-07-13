Массовая авария произошла на трассе под Тюменью. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По предварительным данным, 37-летняя водитель Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Kia Sportage. От удара последнюю отбросило на встречку — на автомобили Mercedes и Kia Picanto.
В результате ДТП травмы получили семь человек — водители и пассажиры Kia Sportage и Kia Picanto, в том числе 3-летняя девочка.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число смертельных аварий в этом году на 7%. Одновременно с этим возросло число ДТП с участием мотоциклистов, самокатчиков и велосипедистов.