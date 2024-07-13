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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка пострадали 7 человек

Массовая авария произошла на трассе под Тюменью. Есть пострадавшие

13 июля 2024, 03:28
Фото: ГАИ ТО

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка пострадали 7 человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тюмень — Каменка. На 20 километре автодороги столкнулись четыре автомобиля.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 37-летняя водитель Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Kia Sportage. От удара последнюю отбросило на встречку — на автомобили Mercedes и Kia Picanto.

В результате ДТП травмы получили семь человек — водители и пассажиры Kia Sportage и Kia Picanto, в том числе 3-летняя девочка.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число смертельных аварий в этом году на 7%. Одновременно с этим возросло число ДТП с участием мотоциклистов, самокатчиков и велосипедистов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Авария
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