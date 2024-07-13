Доставайте зонты: Тюмень зальют дожди

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 13 июля ожидаются кратковременные дожди в утренние часы, грозы в течение дня. Утром термометры покажут +18…+25, в дневные часы ожидается +25…+26, в темное время суток термометры покажут +16…+20. Ветер будет дуть со скоростью 2,5-3,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:03, закат в 21:25, продолжительность дня 17 часов 22 минуты.
В Тобольске 13 июля синоптики обещают грозы и дожди в течение дня. В утренние часы температура воздуха составит +19…+25, днем термометры покажут +24…+26, к вечеру ожидается до +17…+20. Скорость ветра составит 2-3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:44, закат в 21:22, продолжительность дня 17 часов 38 минут.
В Ишиме 13 июля ожидаются дожди в течение дня. Утром синоптики обещают +19…+27, в дневные часы температура воздуха поднимется до +27…+29, в вечернее время суток ожидается +18…+20. Ветер будет дуть со скоростью 2-3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:54, закат в 21:02, продолжительность дня 17 часов 8 минут.