Доставайте зонты: Тюмень зальют дожди

В Тюменской области 13 июля ожидаются гроза и +30

На юге Тюменской области суббота пройдет под знаком гроз и дождей и штормового ветра. По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать на территории всего региона. Температура воздуха днем составит +28…+30, в вечерние часы +14…+19. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.