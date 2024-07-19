В Тюмени победили безработицу, а на заправке в Тобольске поселился медведь

На одной из заправок под Тобольском поселился медведь. Видео и фото с необычным сотрудником заправки проезжающие начали публиковать в социальных сетях. По мнению пользователей, медведя можно нанять в качестве охранника. В то же время другие комментаторы напоминают, что диких зверей прикармливать нельзя, так как это опасно и для людей, и для самих животных.