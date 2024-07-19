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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени победили безработицу, а на заправке в Тобольске поселился медведь

В Тюмени победили безработицу, а на заправке в Тобольске поселился медведь

19 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Тюмени зафиксировали крайне низкий уровень безработицы, на мэрское кресло Тобольска определились кандидаты. Кроме этого, прокуратура региона обнаружила разлив нефти прямо в черте Тюмени.
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Итоги

НЕ работать НЕКОМУ

В Тюмени зафиксировали исторически низкий рекорд по уровню безработицы. Как отметили в региональной службе занятости, неработающих жителей в Тюменской области — всего 0,27%. 25,4 тыс. человек обратились за помощью в поиске работы в службу. Найти работу при этом смогли 18 тысяч из них.

При этом в Тюмени по-прежнему остаются открыты более 30 тысяч вакансий. Нужны регионы педагоги, врачи, курьер и работники в сфере грузоперевозок.

Не работать некому. В Тюмени практически не осталось безработных
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Борьба за кресло

Стали известны потенциальные кандидаты на пост мэра Тобольска. Их четыре человека, но имена возможных глав города не раскрываются. Известно, что претендует точно на кресло мэра участник СВО Анатолий Климов. Также, утверждают инсайдеры, документы подавал замглавы Тюмени Петр Вагин.

Имя нового мэра Тобольска станет известно 30 июля.

На пост главы Тобольска претендуют четыре человека
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Разлив топлива

Тюменская прокуратура зафиксировала разлив нефтепродуктов прямо в черте города. Нашли нефть у дамбы реки Тура. Как выяснилось, неизвестный закопал здесь две емкости с протекающей жидкостью. Ущерб земле составил примерно 270 тысяч рублей.

По факту проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас закопавшего нефть в землю ищут. Находится ситуация на контроле у прокуратуры.

Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов
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Юноша погиб под колесами злостного нарушителя

В Тюмени под колесами старой «БМВ» погиб молодой местный житель. Он пересекал улицу Республики не по пешеходному переходу. В результате его снес водитель иномарки. После удара, молодой человек проехал по асфальту еще около ста метров.

Сам же водитель BMW оказался злостным нарушителем ПДД, превышал скорость более 30 раз и внес изменения в конструкцию автомобиля. Поставил новый двигатель, изменил тормозную и выхлопную систему.

Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени
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Необычный опасный работник

На одной из заправок под Тобольском поселился медведь. Видео и фото с необычным сотрудником заправки проезжающие начали публиковать в социальных сетях. По мнению пользователей, медведя можно нанять в качестве охранника. В то же время другие комментаторы напоминают, что диких зверей прикармливать нельзя, так как это опасно и для людей, и для самих животных.

Внештатный сотрудник: на заправке под Тобольском поселился медведь
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