В Тюмени победили безработицу, а на заправке в Тобольске поселился медведь

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Тюмени зафиксировали исторически низкий рекорд по уровню безработицы. Как отметили в региональной службе занятости, неработающих жителей в Тюменской области — всего 0,27%. 25,4 тыс. человек обратились за помощью в поиске работы в службу. Найти работу при этом смогли 18 тысяч из них.
При этом в Тюмени по-прежнему остаются открыты более 30 тысяч вакансий. Нужны регионы педагоги, врачи, курьер и работники в сфере грузоперевозок.
Стали известны потенциальные кандидаты на пост мэра Тобольска. Их четыре человека, но имена возможных глав города не раскрываются. Известно, что претендует точно на кресло мэра участник СВО Анатолий Климов. Также, утверждают инсайдеры, документы подавал замглавы Тюмени Петр Вагин.
Имя нового мэра Тобольска станет известно 30 июля.
Тюменская прокуратура зафиксировала разлив нефтепродуктов прямо в черте города. Нашли нефть у дамбы реки Тура. Как выяснилось, неизвестный закопал здесь две емкости с протекающей жидкостью. Ущерб земле составил примерно 270 тысяч рублей.
По факту проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас закопавшего нефть в землю ищут. Находится ситуация на контроле у прокуратуры.
В Тюмени под колесами старой «БМВ» погиб молодой местный житель. Он пересекал улицу Республики не по пешеходному переходу. В результате его снес водитель иномарки. После удара, молодой человек проехал по асфальту еще около ста метров.
Сам же водитель BMW оказался злостным нарушителем ПДД, превышал скорость более 30 раз и внес изменения в конструкцию автомобиля. Поставил новый двигатель, изменил тормозную и выхлопную систему.
На одной из заправок под Тобольском поселился медведь. Видео и фото с необычным сотрудником заправки проезжающие начали публиковать в социальных сетях. По мнению пользователей, медведя можно нанять в качестве охранника. В то же время другие комментаторы напоминают, что диких зверей прикармливать нельзя, так как это опасно и для людей, и для самих животных.