nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов

Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов

19 июля 2024, 06:15
Фото: 1MI
Площадь разлива составила 242 квадратных метра. Ущерб, причиненный почве, превысил 270 тысяч рублей.

Возле дамбы у Туры обнаружили разлив нефтепродуктов. Его площадь составила 242 квадратных метра, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В результате проверки с привлечением специалистов Росприроднадзора были зафиксированы две закопанные в землю металлические емкости с вытекающими из них производственными отходами. Ущерб, причиненный почве, превысил 270 тысяч рублей.

Где истинная красота? Самые неудачные туристические места в Тюмени и чем их заменить
Узнать подробнее

По факту загрязнения земли возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что воду в реке Исеть признали экстремально грязной. В ней превышено содержание фосфатов, марганца и других элементов.

Читайте также:
Спровоцировала и опозорила: тюменка попала под суд за видео с полуголым бывшим мужемКомпания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротствеКонфликт в одном из дворов Тюмени закончился стрельбой. ВИДЕО
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Нефть#Проверки#Разлив нефти#Нефтепродукты#Загрязнение
Подпишитесь
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
Вчера, 05:53
Болезнь или норма? Психиатр из Тюмени рассказал об опасности квадробинга
Сегодня, 10:03
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
Сегодня, 08:27
Золотая коллекция! Тест по самым летним советским мультфильмам
Сегодня, 05:58
И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси
Сегодня, 07:57
Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 07:11