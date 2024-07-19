Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
Возле дамбы у Туры обнаружили разлив нефтепродуктов. Его площадь составила 242 квадратных метра, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В результате проверки с привлечением специалистов Росприроднадзора были зафиксированы две закопанные в землю металлические емкости с вытекающими из них производственными отходами. Ущерб, причиненный почве, превысил 270 тысяч рублей.
По факту загрязнения земли возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал, что воду в реке Исеть признали экстремально грязной. В ней превышено содержание фосфатов, марганца и других элементов.