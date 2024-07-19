Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени

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Сегодня утром на Республики в Тюмени насмерть сбили 21-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
После наезда на пешехода «БМВ» проскользил по дороге около ста метров. Выяснилось, что в конструкцию автомобиля водитель внес изменения: он установил более мощный двигатель, шипованную резину на задние колеса, также были изменены тормозная и выхлопная системы.
В течение года 27-летний автомобилист превышал скорость более 30 раз, это зафиксировано дорожными камерами. Также он привлечен к ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие полиса ОСАГО. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске 15-летняя мотоциклистка сбила ребенка. Девушка скрылась с места происшествия.