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Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени

Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени

19 июля 2024, 02:45
Фото: ГИБДД Тюменской области
После наезда на пешехода автомобиль проскользил по дорогое около ста метров. Водитель установил в машину более мощный двигатель и ездил на шипованной резине.

Сегодня утром на Республики в Тюмени насмерть сбили 21-летнего пешехода. Молодой человек пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

После наезда на пешехода «БМВ» проскользил по дороге около ста метров. Выяснилось, что в конструкцию автомобиля водитель внес изменения: он установил более мощный двигатель, шипованную резину на задние колеса, также были изменены тормозная и выхлопная системы.

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В течение года 27-летний автомобилист превышал скорость более 30 раз, это зафиксировано дорожными камерами. Также он привлечен к ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие полиса ОСАГО. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске 15-летняя мотоциклистка сбила ребенка. Девушка скрылась с места происшествия.

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