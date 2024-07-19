Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени

После наезда на пешехода «БМВ» проскользил по дороге около ста метров. Выяснилось, что в конструкцию автомобиля водитель внес изменения: он установил более мощный двигатель, шипованную резину на задние колеса, также были изменены тормозная и выхлопная системы.