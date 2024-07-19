Не работать некому. В Тюмени практически не осталось безработных

При этом в банке вакансий до сих пор находится почти 30 тысяч других предложений от разных работодателей. Среди них 4,1 тыс. — в сфере обрабатывающих производств. 14,3 тыс. вакансий открыты в отраслях преподавания, строительства, транспорта и грузоперевозок.