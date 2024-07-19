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Updated Сегодня, 12:08

В Тюмени практически не осталось безработных

Не работать некому. В Тюмени практически не осталось безработных

19 июля 2024, 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени практически не осталось безработных

Департамент занятости Тюмени опубликовал свежую статистику по трудообеспеченности населения. Цифры показывают — безработица в Тюмени — меньше процента.

Согласно службе занятости — 25,4 тыс. человек обратились за помощью в поиске работы в службу. Найти работу при этом смогли 18 тысяч из них.

При этом в банке вакансий до сих пор находится почти 30 тысяч других предложений от разных работодателей. Среди них 4,1 тыс. — в сфере обрабатывающих производств. 14,3 тыс. вакансий открыты в отраслях преподавания, строительства, транспорта и грузоперевозок.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Работа
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