Не работать некому. В Тюмени практически не осталось безработных

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Согласно службе занятости — 25,4 тыс. человек обратились за помощью в поиске работы в службу. Найти работу при этом смогли 18 тысяч из них.
При этом в банке вакансий до сих пор находится почти 30 тысяч других предложений от разных работодателей. Среди них 4,1 тыс. — в сфере обрабатывающих производств. 14,3 тыс. вакансий открыты в отраслях преподавания, строительства, транспорта и грузоперевозок.
Ранее студенты Тюмени назвали 5 лучших подработок для лета.