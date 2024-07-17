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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Студенты назвали самые прибыльные подработки в Тюмени

Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени

17 июля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

Студенты назвали самые прибыльные подработки в Тюмени

С начала лета многие студенты устраиваются на подработку. При этом идут на те профессии, где не требуют опыт или трудовую книжку. Ищут при этом учащиеся на три месяца работу, которая позволит им заработать не самые маленькие деньги.

Тюменские студенты сами выделили несколько самых выгодных подработок и рассказали о них изданию «Вслух.ру».

Первый в списке стала работа официантом. Зарплата тут около 30 тысяч, плюсами выделяют развитие социальных навыков, чаевые и возможность работать близко к дому.

Официант

Подходит эта работа студентам, которые хорошо находят общий язык с людьми. Минусом же в работе выделяют тяжелые смены. Идут они по 12 часов и времени на отдых практически не бывает. Кроме того, нужно иметь неплохую память, чтобы консультировать посетителей и обязательно быть вежливым. Без этого на чаевые можно не рассчитывать.

Бариста

Второй вариант — бариста. Зарплата здесь такая же, но обязанностей меньше. При этом в функционал бариста может входить не только приготовление кофе. В зависимости от заведения, возможно, придется готовить некоторые блюда. Однако ассортимент легкий и обычно ограничивается сэндвичами, хот-догами или булочками.

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Курьер

Здесь базовая зарплата чуть больше — 40 тысяч. Потолок же не ограничен: можно заработать и 150-200 тысяч в месяц.

Плюсы: ежедневные/еженедельные выплаты, чаевые, гибкий график. При этом берут на работу практически всех. Работа в этой отрасли подразумевает вечное движение и физическую активность. Если вы умеете и любите кататься на велосипеде или электросамокате, то это только бонус в виде совмещения приятного с полезным.

А если есть машина — то можно доставлять посылки более крупные и высокооплачиваемые. Еще одно преимущество. Не нужно работать с людьми. Только поздороваться, отдать заказ и уехать.

Минусы же выделяют в тяжелых сменах и долгой физической нагрузке. При поездках на велосипедах и доставках пешком спина может сильно разболеться.

Администратор

Зарплата — 50 тысяч. Приходят на эту работу студенты ради возможности не напрягаться физически и работать в режиме многозадачности. Идеальными для работы являются фитнес-клубы, салоны красоты и компьютерные клубы. В непосредственные задачи входят встреча и консультирование клиентов, ведение учета, модерация социальных сетей при их наличии и одно из самых важных и непростых требований — умение и необходимость разрешать любые возникающие конфликты.

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Репетитор

Здесь зарплата индивидуальная. Смотря сколько детей взято на подтягивание по разным предметам и сколько вы готовы уделять времени на занятия. В среднем студенты берут от 500 до 1000 рублей за занятие, которое обычно длится один час или полтора.

Подойдет эта работа для тех, кто хорошо разбирается в том или ином предмете, а также хорошо ладит с детьми. А студентам педуниверситетов такая практика — как манна небесная. Начинать при этом стоит с тех, кто не уже выходит на экзамены, а с тех, кто пока не понимает какую-то тему и просит помощи с домашним заданием.

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