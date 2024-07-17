Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Тюменские студенты сами выделили несколько самых выгодных подработок и рассказали о них изданию «Вслух.ру».
Первый в списке стала работа официантом. Зарплата тут около 30 тысяч, плюсами выделяют развитие социальных навыков, чаевые и возможность работать близко к дому.
Подходит эта работа студентам, которые хорошо находят общий язык с людьми. Минусом же в работе выделяют тяжелые смены. Идут они по 12 часов и времени на отдых практически не бывает. Кроме того, нужно иметь неплохую память, чтобы консультировать посетителей и обязательно быть вежливым. Без этого на чаевые можно не рассчитывать.
Второй вариант — бариста. Зарплата здесь такая же, но обязанностей меньше. При этом в функционал бариста может входить не только приготовление кофе. В зависимости от заведения, возможно, придется готовить некоторые блюда. Однако ассортимент легкий и обычно ограничивается сэндвичами, хот-догами или булочками.
Здесь базовая зарплата чуть больше — 40 тысяч. Потолок же не ограничен: можно заработать и 150-200 тысяч в месяц.
Плюсы: ежедневные/еженедельные выплаты, чаевые, гибкий график. При этом берут на работу практически всех. Работа в этой отрасли подразумевает вечное движение и физическую активность. Если вы умеете и любите кататься на велосипеде или электросамокате, то это только бонус в виде совмещения приятного с полезным.
А если есть машина — то можно доставлять посылки более крупные и высокооплачиваемые. Еще одно преимущество. Не нужно работать с людьми. Только поздороваться, отдать заказ и уехать.
Минусы же выделяют в тяжелых сменах и долгой физической нагрузке. При поездках на велосипедах и доставках пешком спина может сильно разболеться.
Зарплата — 50 тысяч. Приходят на эту работу студенты ради возможности не напрягаться физически и работать в режиме многозадачности. Идеальными для работы являются фитнес-клубы, салоны красоты и компьютерные клубы. В непосредственные задачи входят встреча и консультирование клиентов, ведение учета, модерация социальных сетей при их наличии и одно из самых важных и непростых требований — умение и необходимость разрешать любые возникающие конфликты.
Здесь зарплата индивидуальная. Смотря сколько детей взято на подтягивание по разным предметам и сколько вы готовы уделять времени на занятия. В среднем студенты берут от 500 до 1000 рублей за занятие, которое обычно длится один час или полтора.
Подойдет эта работа для тех, кто хорошо разбирается в том или ином предмете, а также хорошо ладит с детьми. А студентам педуниверситетов такая практика — как манна небесная. Начинать при этом стоит с тех, кто не уже выходит на экзамены, а с тех, кто пока не понимает какую-то тему и просит помощи с домашним заданием.