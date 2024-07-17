Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени

Подойдет эта работа для тех, кто хорошо разбирается в том или ином предмете, а также хорошо ладит с детьми. А студентам педуниверситетов такая практика — как манна небесная. Начинать при этом стоит с тех, кто не уже выходит на экзамены, а с тех, кто пока не понимает какую-то тему и просит помощи с домашним заданием.