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В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии

Меньше 25 тысяч. В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии

12 июля 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии

Департамент занятости Тюмени опубликовал вакансии с самым низким уровнем зарплат. Туда вошли сразу несколько профессий, некоторые из них даже требуют высшего образования и опыта работы.

Так, согласно опубликванному списку, меньше всего готовы предложить зарплату почтальонам, уборщикам, лифтерам, буфетчикам, спасателям, курьерам, мойщикам посуды. Их средний доход составит 25 тысяч.

Еще меньше — около 18 тысяч платят вахтерам, ассистентам, младшим воспитателям и менеджерам в общепите и гостиничном бизнесе.

Выделяется здесь профессия психолога и социального педагога. Для них требуют высшее образование и опыт работы, но при этом платить готовы только 22 и 19 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось о том, что в предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Средняя зарплата
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