Меньше 25 тысяч. В Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Так, согласно опубликванному списку, меньше всего готовы предложить зарплату почтальонам, уборщикам, лифтерам, буфетчикам, спасателям, курьерам, мойщикам посуды. Их средний доход составит 25 тысяч.
Еще меньше — около 18 тысяч платят вахтерам, ассистентам, младшим воспитателям и менеджерам в общепите и гостиничном бизнесе.
Выделяется здесь профессия психолога и социального педагога. Для них требуют высшее образование и опыт работы, но при этом платить готовы только 22 и 19 тысяч соответственно.
Ранее сообщалось о том, что в предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%.