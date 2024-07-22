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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В тюменском микрорайоне Антипино произошла массовая драка

В Антипино толпа молодых людей устроила массовую драку. Видео

22 июля 2024, 06:18
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне Антипино произошла массовая драка

Неспокойной выдалась сегодняшняя ночь для жителей микрорайона Антипино. Во дворе многоэтажного дома группа молодежи устроила потасовку. По меньшей мере, участие в драке принимали десять человек.
Сюжет
Драка

На опубликованном в сети видеоролике видно, что одного из участников потасовки практически отправили в нокаут — упав на асфальт от удара соперника, самостоятельно подняться он уже не смог.

Видео: ЧС Тюмень

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время размещенная в сети интернет информация проверяется сотрудниками полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля в Тюмени в районе гипермаркета «Окей» произошла массовая драка с применением оружия. Причиной потасовки стал конфликт на бытовой почве.

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