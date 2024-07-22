В Антипино толпа молодых людей устроила массовую драку. Видео

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
На опубликованном в сети видеоролике видно, что одного из участников потасовки практически отправили в нокаут — упав на асфальт от удара соперника, самостоятельно подняться он уже не смог.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время размещенная в сети интернет информация проверяется сотрудниками полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля в Тюмени в районе гипермаркета «Окей» произошла массовая драка с применением оружия. Причиной потасовки стал конфликт на бытовой почве.