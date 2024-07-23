«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В паблике «Навечно в строю (Герои СВО)» появилась информация о гибели молодого тюменца. Трагическую весть подтвердили и родственники бойца. 18-летний Станислав Коверец служил в зоне специальной военной операции.
Известно, что Станислав Коверец учился в Гилевской средней общеобразовательной школе Ярковского района Тюменской области.
Молодой человек трагически погиб 10 июля этого года во время исполнения боевого задания в ходе СВО. Осенью отважному парню могло бы исполниться 19 лет.
— Дорогой наш, ты навсегда в наших сердцах. Совсем еще невинный. Мы так ждали тебя дома, а теперь услышим твой голос только на видео. Горю совсем нет конца, — написала в социальной сети родственница погибшего.
— Еще недавно он были живы, полон сил и энергии, стремился к чему-то… И вот его нет. Родным сил и терпения, чтобы пережить это горе, — прокомментировала прощальный пост знакомая семьи.
По информации родственников Станислава, прощание с бойцом прошло 18 июля возле Гилевского сельского клуба.
Ранее мы писали о том, что тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО. Сегодня бойца похоронили на Аллее Славы.