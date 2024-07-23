Строительные материалы в Тюменской области подорожали более чем на 20%

Выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень, цементный раствор, оконные блоки из ПВХ, кровельный материал, асфальтобетонные смеси и стальные трубы — до 10%, минераловатные маты и обрезные доски подорожали до 15%, но заметнее всего подорожали песок и битум — до 21%.