Строительные материалы в Тюменской области подорожали более чем на 20%

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В первом полугодии 2024 года строительные материалы в Тюменской области подорожали в среднем на 21%. По мнению экспертов, это связано с началом строительного сезона.
«С потеплением спрос на материалы привычно увеличивается, соответственно, продавцы повышают ценник. Также на рынок повлияли многочисленные паводки — люди вынуждены восстанавливать пострадавшие дома», — рассказал основатель «Oganov.Digital» Максим Оганов РБК Тюмень.
Выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень, цементный раствор, оконные блоки из ПВХ, кровельный материал, асфальтобетонные смеси и стальные трубы — до 10%, минераловатные маты и обрезные доски подорожали до 15%, но заметнее всего подорожали песок и битум — до 21%.
«Во второй половине 2024 года цены на стройматериалы продолжат расти. По прогнозам, возможно увеличение стоимости некоторых товаров еще на 20-30%. В большей степени это коснется дерева и металла, что связано с повышенным спросом на индивидуальное жилищное строительство. Поэтому лучше закупать необходимые материалы уже сейчас, а при составлении сметы учитывать возможный рост цен», — поделился мнением Оганов.
Ранее «Наш город» писал, что в самых дорогих районах Тюмени подешевело вторичное жилье. На данный момент самые дорогие «вторички» продаются в Центральном округе.