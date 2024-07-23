nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Строительные материалы в Тюменской области подорожали более чем на 20%

Строительные материалы в Тюменской области подорожали более чем на 20%

23 июля 2024, 04:54
Фото: 1MI
Сильнее всего выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень и цементный раствор. По мнению экспертов, цены будут расти до конца года.

В первом полугодии 2024 года строительные материалы в Тюменской области подорожали в среднем на 21%. По мнению экспертов, это связано с началом строительного сезона.

«С потеплением спрос на материалы привычно увеличивается, соответственно, продавцы повышают ценник. Также на рынок повлияли многочисленные паводки — люди вынуждены восстанавливать пострадавшие дома», — рассказал основатель «Oganov.Digital» Максим Оганов РБК Тюмень.
Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?
Узнать подробнее

Выросли цены на арматурную сталь, кирпич, щебень, цементный раствор, оконные блоки из ПВХ, кровельный материал, асфальтобетонные смеси и стальные трубы — до 10%, минераловатные маты и обрезные доски подорожали до 15%, но заметнее всего подорожали песок и битум — до 21%.

«Во второй половине 2024 года цены на стройматериалы продолжат расти. По прогнозам, возможно увеличение стоимости некоторых товаров еще на 20-30%. В большей степени это коснется дерева и металла, что связано с повышенным спросом на индивидуальное жилищное строительство. Поэтому лучше закупать необходимые материалы уже сейчас, а при составлении сметы учитывать возможный рост цен», — поделился мнением Оганов.
ЧП на Ростовской АЭС — начало? Ждать ли тюменцам отключения света из-за износа сетей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в самых дорогих районах Тюмени подешевело вторичное жилье. На данный момент самые дорогие «вторички» продаются в Центральном округе.

Читайте также:
Количество вакансий с «удаленкой» выросло в Тюменской области на 20%Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погодеНачались перестановки: замглавы Тюмени Ирина Чудова покинула должность
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Стройматериалы
Подпишитесь
Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?
Вчера, 07:03
А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными
Вчера, 09:23
Почти единственный способ выжить: в центре Тюмени пенсионеры организовали барахолку
Вчера, 04:54
ЧП на Ростовской АЭС — начало? Ждать ли тюменцам отключения света из-за износа сетей
Вчера, 14:02
Таскаем воду в ведрах! Как живут жители села Абатское после паводка?
Вчера, 07:03
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
Вчера, 09:04