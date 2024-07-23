Загадочное исчезновение: тюменец пропал по дороге из Тюмени в Уфу

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
В июне его автомобиль был обнаружен в Уфе. По данным следствия, намерений беспричинно и на длительное время убыть в другой регион или сменить место проживания мужчина не высказывал. Тюменские следователи предполагают, что мужчина мог стать жертвой преступников.
Следственное управление СК России по Тюменской области обращается за помощью к гражданам: если вы владеете информацией о местонахождении Дмитрия Жукова, либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим позвонить по телефону: 8 (3452) 43-48-36, либо обратиться в следственный отдел по Калининскому АО города Тюмень. Анонимность гарантируется.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью нашли мертвым пропавшего в январе этого года тюменского блогера Илью Тихоновского. Тюменца искали с 5 января.