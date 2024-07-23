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Житель Тюмени пропал по дороге из Тюмени в Уфу

Загадочное исчезновение: тюменец пропал по дороге из Тюмени в Уфу

23 июля 2024, 05:42
Фото: 1MI

Житель Тюмени пропал по дороге из Тюмени в Уфу

Поиски Дмитрия Жукова продолжаются почти два месяца. Крайний раз мужчину видели 26 мая. В тот день на своем автомобили он выехал в сторону Уфы (Республика Башкортостан), после чего перестал выходить на связь с родными.

В июне его автомобиль был обнаружен в Уфе. По данным следствия, намерений беспричинно и на длительное время убыть в другой регион или сменить место проживания мужчина не высказывал. Тюменские следователи предполагают, что мужчина мог стать жертвой преступников.

Фото: СУ СК России по Тюменской области

Следственное управление СК России по Тюменской области обращается за помощью к гражданам: если вы владеете информацией о местонахождении Дмитрия Жукова, либо стали очевидцем совершенного в отношении него преступления, просим позвонить по телефону: 8 (3452) 43-48-36, либо обратиться в следственный отдел по Калининскому АО города Тюмень. Анонимность гарантируется.

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