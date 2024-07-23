Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погоде

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Погода не улучшится как минимум до конца дня, сообщает Телеграм-канал «Оповещение 72».
«На юге Тюменской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 23 июля местами ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 25 м/с и более», — говорится в сообщении.
В Тюмени сегодня ожидаются до +18 градусов днем и +11+15 градусов вечером. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Тобольске также прогнозируются до +18 градусов, но без осадков. В Ишиме синоптики обещают ливни и грозы в течение дня, воздух прогреется до +20.
Ранее «Наш город» писал, что в небе над Тюменью начинается звездопад. Его можно наблюдать до 24 августа.