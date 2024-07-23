Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени сегодня ожидаются до +18 градусов днем и +11+15 градусов вечером. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Тобольске также прогнозируются до +18 градусов, но без осадков. В Ишиме синоптики обещают ливни и грозы в течение дня, воздух прогреется до +20.