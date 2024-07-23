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В Тюменской области ожидаются грозы и град

Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погоде

23 июля 2024, 03:15
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются грозы и град

Сегодня на юге региона ожидаются сильные дожди с градом. Скорость ветра превысит 25 метров в секунду.

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Погода не улучшится как минимум до конца дня, сообщает Телеграм-канал «Оповещение 72».

«На юге Тюменской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 23 июля местами ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 25 м/с и более», — говорится в сообщении.
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В Тюмени сегодня ожидаются до +18 градусов днем и +11+15 градусов вечером. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Тобольске также прогнозируются до +18 градусов, но без осадков. В Ишиме синоптики обещают ливни и грозы в течение дня, воздух прогреется до +20.

Ранее «Наш город» писал, что в небе над Тюменью начинается звездопад. Его можно наблюдать до 24 августа.

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